Inicia el taller La Línea continua en mi cabeza, con la artista Brenda Castro

La idea es que los participantes exploren una idea durante varios días, permitiendo que esta evolucione, se distorsione, se expanda y se transforme.

De ese principio parte el taller de procesos abiertos de dibujo “La línea continua en mi cabeza”, que inició en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario del Instituto Sinaloense de Cultura.

Para la artista visual Brenda Virginia Castro los talleres que le interesan no son los que buscan dibujar bonito, sino que sean de dibujo creativo, aquellos en los que puedan tallerearse entre ellos mismos.

El taller fue inaugurado por Claudia Apodaca Elenes, directora de Formación y Capacitación, quien dijo que es un placer tener de nuevo aquí a esta artista con una gran trayectoria y con un taller que seguramente será de mucho provecho para todos ustedes durante esta semana de actividades.

Brenda Castro llamó a los participantes a dejar la zona de confort en la que suelen ubicarse y a empezar a calentar la mano mediante los ejercicios continuos.

“Sin enfocarse en el miedo a equivocarse ni en la intención de presentar una obra genial, pues cuando eso se deja de lado, se abre la puerta a nuestro propio lenguaje”.

Les pidió que, si traen algún tema para trabajar, es momento de romperlo y desbaratarlo para iniciar un proceso abierto.

El taller concluirá el próximo viernes y se imparte de 16:00 a 19:00 horas, ante un numeroso grupo de participantes, estudiantes de artes visuales y disciplinas afines, deseosos de profundizar en su expresión creativa.

Brenda Castro es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM (2002-2006), con especialidad en Escultura.

Ha presentado diversas exposiciones, entre las que destacan: Las cosas no se caen, ni el Sol (Espacio Anómalo, Culiacán, Sinaloa); Caminantes (Museo de Arte de Sinaloa, 2016); Horizontes para dejar de pensar (Museo de Arte de Mazatlán); Paisajes no lineales (Galería de Arte Antonio López Sáenz, Culiacán, 2015); y entre sus exposiciones colectivas se encuentran: BI-TRI Dimensional (Culiacán, Sin.); Desdibujando Límites (Galería de Arte Antonio López Sáenz, Culiacán), entre otras.

Es integrante del Programa Educativo SOMA, una de las instituciones educativas más relevantes en el ámbito del arte contemporáneo en México.