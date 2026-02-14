$!Inicia la Coronación de Anahí I, como Reina del Carnaval de Mazatlán

Con música de tambora y coreografías típicas mexicanas que bailan integrantes del Ballet de Folclor de Cultura dio inició la coronación de la máxima fiesta del puerto Anahí I, en el Estadio Teodoro Mariscal.

Previo a la coronación, la Alcaldesa Estrella Palacios dijo que no recibiría el galardón, ya que viene como mandataria del Municipio.

Con Eleonora Aguilar, reina que recibe su homenaje por su 50 aniversario, llegó al escenario al ritmo de Noches de Mazatlán para recibir su distinción.

El ambiente continuó sobre el escenario con melodías como Cinco de Chicles y la Estereofónica, para que desfilaran las embajadoras de la belleza, quienes este lunes participarán en el Certamen Reina Internacional del Pacifico 2026.

El Sinaloense se dejó escuchar para dar paso a las Princesas Reales, fue la Andrea García, Joanna García, Marbella Medina y Marbella Rivera.

Representando una brillante gaviota de grandes alas, arribó al escenario S.G.M. Anahí I al ritmo del Corrido de Mazatlán.

La nueva monarca de la máxima fiesta del puerto recibió sus atributos reales de manos de Eneyda Rocha, presidenta del DIF Estatal y la Alcaldesa Estrella Palacios, al momento que se vio en el cielo porteño los fuegos artificiales al ser coronada la Reina Absoluta del Carnaval “Arriba la Tambora”.