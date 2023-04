Emblemáticos y entrañables personajes surgidos de la desbordada imaginación de Francisco Gabilondo Soler cautivarán al público porteño a través de “Historias de un Grillo”.

La producción correrá el telón del Teatro Ángela Peralta el sábado 29, a las 20:00 horas y domingo 30 de abril a las 12:00 pm.

Esta producción especial para la Temporada Primavera 2023 presentada por el Instituto de Cultura de Mazatlán, conjuga la música del notable compositor veracruzano, en esta ocasión a cargo de la Camerata Mazatlán bajo la batuta del maestro Sergio Freeman y la caracterización de los personajes de “Cri Cri” el Grillito Cantor, a través de la interpretación coreográfica de alumnos de la Escuela Municipal de Ballet.

El repertorio que será abordado por reconocidos músicos profesionales y 62 estudiantes de la Escuela Municipal de Ballet bajo la dirección artística de la maestra Zoila Fernández, incluye las canciones: “La patita”, “La marcha de las letras”, “La merienda”, “Fiesta de los zapatos”, “El chorrito”, “Che araña”, “Chong ki fu”, “El ropero”, “Canción de las brujas”, “Caminito de la escuela”, “La muñeca fea” y “La negrita cucurumbé”, entre otras.

“Pensamos que son canciones que aportan mucho a la niñez y a la juventud, porque no solo formamos futuros bailarines, sino también futuros profesionales, que a veces no conocen que en México existen diferentes compositores musicales que han aportado un legado, no solo por la riqueza de la letra, también por la riqueza musical”, expresa la maestra, coreógrafa y ensayista Zoila Fernández.

Uno de los objetivos fundamentales de la Escuela Municipal de Ballet Clásico es que los alumnos adquieran conocimientos culturales que les aporten elementos como profesionales o seres humanos para la vida futura.

Historias de un Grillo se repetirá en cuatro funciones, una para público en general, otra presentación a beneficio del Sistema DIF municipal y dos funciones gratuitas para alumnos de nivel básico.

Boletos para las funciones del 29 y 30 de abril disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta. $300.00 $250.00 $200.00 y $150.00. Informes al 669 982 4446 ext. 103.