A lo largo de su historia la Temporada Gordon Campbell ha regalado momentos únicos, donde músicos de México y el extranjero brindan actuaciones memorables, como sucedió con la agrupación Ars Sonui tuvo de invitado al maestro Gordon Campbell, durante un exquisito concierto de música clásica.

Al final, el público se puso de pie para elogiar a Campbell y reconocer la entrega de cada artista, después el cornista Juan Manuel Hernández Jiménez agradeció el aporte musical que recibió del maestro Gordon, figura fundamental en su formación académica y crecimiento profesional en los escenarios.

“Mi historia con el maestro inicia hace 40 años, es importante que se sepa la labor altruista que él (Gordon Campbell) ha hecho a lo largo de muchos años en México, porque aparte de mi hay otros alumnos de la Sierra de Oaxaca y otros lados a quienes no nos ha cobrado, cuando yo llegué con él ya tocaba corno, pero no lo amaba como él me enseñó” dijo el músico.

Concierto

El segundo concierto de la Temporada Gordon Campbell estuvo conformado por obras de Ludwing Van Beethoven, en la primera mitad se interpretó el Sexteto en mi bemol op. 81b para cuartos de cuerdas y dos cornos, subiendo al escenario los violinistas Magdalena Hernández Jiménez, David Israel de Luna López, David Cruz en la viola; en el violoncello estuvo Gonzalo Pérez Sánchez, y en los cornos Juan Hernández y Campbell.

Antes de irse al intermedio los músicos recibieron fuertes aplausos.

Para la segunda mitad del concierto se incorporaron el clarinetista Francisco Pascual Aquino y el fagotista Víctor Mendoza Núñez, interpretaron el Septeto en mi mayor “Aus Meinem Leben” autoría de M Weber conformado por melodías como “A orillas de Modavia, sueños de juvetud”, “Vida de estudiante, ideales de vida”, entre otras.

Esta presentación fue especial para Gordon Cambpell quien tiene una amplia trayectoria como director de orquesta en México, fundador de orquestas, y docente musical, pues algunos de los integrantes de Ars Sonui fueron sus alumnos hace varios años.

“Veinticinco años atrás eran mis alumnos en Tampico, y todos estos años es un grupo nacionalmente reconocido y para mí es un honor que ellos estuvieran aquí y que me invitaran, es algo especial ya que un maestro siempre quiere que el alumno lo supere y creo que ya está llegando esa etapa de los alumnos brillantes”, concluyó Gordon Campbell.