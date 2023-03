“En mi vida, me di cuenta que la mayor parte de las cosas por las que había logrado había sido para los demás, para demostrar, viviendo una vida donde me iban dictando diferentes logros por cumplir, sin saber si eso era realmente lo que yo quería hacer en esta vida, por lo que fui conectando circunstancias, hasta que algo me dijo en mi interior que no era el camino a seguir”, detalló.

“Muchas veces decimos, me gustaría ser empresario, pero, debo primero plantearme la pregunta ¿para qué estoy haciendo esto?, ¿cuál es el objetivo?, si realmente es lo que quiero me enfocaré en un objetivo, siguiendo un plan, o si sólo lo hago para demostrar que sí pude a alguien más, porque ese logro será de esa persona, y eso es lo que debemos evitar”.

Respecto a si el objetivo y el plan van de la mano, Escobar dejó claro que lo primero es tener el primer punto bien establecido sobre lo que se quiere lograr y el para qué, esto ayudará a que el proyecto no se caiga a que evite llegar a la plenitud deseada, pero si desde el principio se tiene claro todo, tanto objetivo como el plan irán de la mano.

“Si tú tienes una meta, pero no tienes una estrategia, no lo vas a lograr nunca, es como querer ganarte la casa en un sorteo sin comprar el boleto, o varios, porque solo así tendrás alguna oportunidad de poder ganarla, pero si no compras boleto y te la quieres ganar, nunca te la vas a ganar porque no estás haciendo lo que te toca”.

Llevar a la acción, será uno de los temas que estará abordando el conferencista, uno de los apartados más importantes de su charla, en el que señalará cómo a él le funcionó para esto para cumplir sus metas, haciendo hincapié en la congruencia, tener claro el objetivo, y el plan a seguir para alcanzar lo que se desea, definiéndolo así como la estrategia perfecta, debido a que la persona sabe con claridad lo que tendrá que hacer.

En torno a si uno mismo se impone barreras, o se autosabotea en la búsqueda de sus logros, Escobar resaltó que definitivamente es así, y que estas empiezan en la mente de la persona, pero también hay factores externos que pueden causar que la persona no cumpla sus logros.

Pueden ser personas que digan frases como ‘No lo hagas’, ‘No vas a poder’, ‘vas a hacer el ridículo’, ‘vas a perder tu tiempo’, ‘no vale pena’, ‘es mucho riesgo’, lo que causará que la persona se llene de esta mala energía haciendo creer que realmente no podrá hacerlo, dejando ese sueño por completo, autosaboteándose a sí mismo, creando un caos de algo que no existe, en algo que no se ha empezado a realizar por hacer caso a los demás, esto, dijo, pasa no solo en un proyecto empresarial, sino en cualquier momento de la vida.

“Yo empecé a cantar a los 42 años, y hubo gente que me decía, ‘no cantes’, ‘vas a quedar en ridículo’, ‘la gente se va a reír de ti’, ‘tú no eres cantante’, si yo hubiera hecho caso a todo esto, mi proyecto musical se hubiera frustrado por completo, cuando viví todo esto, lo que hice fue rodearme de gente que es experta en lo que yo quería hacer, me acerqué a maestros de canto, de música, estudié, me preparé, tuve la claridad para lograr lo que yo quería, que era cantar”.

Sobre si es lo mismo un hobbie que una pasión, el también empresario señaló que ambos van de la mano, debido a que si la persona realiza una actividad artística, deportiva, educativa, entre otras, con mucha euforia, eso que empezó como un hobbie irá evolucionando hasta convertirse en una pasión, cómo se llegó a esto, a través de la preparación.

“Para mí, cada pasión es como una pieza de un rompecabezas que va logrando la conjunción de una meta, de ahí la importancia de ser claros y abiertos a poder experimentar todo lo que nos nazca hacer de una manera genuina, para poder llevarlo acabo, porque nunca sabes cual será la pieza que terminará de unir el rompecabezas.

Escobar resaltó que lo que espera dejarles a quienes acudan a su conferencia es es abrir su mente, dejarles claro que si en verdad desean lograr algo, pueden conseguirlo si se comprometen en ello, por eso es que el título de la charla ese Encuentra tu pasión y que nada te detenga.

“En el momento que la persona encuentre su pasión, la irá realizando y al mismo tiempo avanzando en el crecimiento que lo llevará precisamente a lo que es la plenitud, creo que es lo que venimos a buscar todos los seres humanos al mundo, terminar plenos y realizados con nuestro trabajo y con lo que hemos hecho durante la vida.

“Hoy mi pasión son las conferencias, transmitir a través de ellas, a través de mi música, talleres, entender que soy una herramienta de comunicación sobre la gente que ha logrado tener éxito haciendo lo que le apasiona y por consiguiente con toda la experiencia que he obtenido, contribuir en lo que realmente pueda conectar con el público, en esta actividad en la que llevo ya cuatro años, a través de una conferencia que se va modificando conforme voy avanzando”.

Escobar dejó claro que las personas hoy viven un vació por hacer cosas que no es lo que les corresponde, y eso lleva a una frustración, ante esta situación, es que Nayo buscará conectar con su público para hacerles ver el qué es lo que tienen que hacer para salir de esa frustración.