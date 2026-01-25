Invitan a conversatorio sobre la historia y contexto del ‘Combate Naval’

El Combate Naval de Mazatlán ocurrió el 31 de marzo de 1864, cuando la corbeta francesa “Cordeliére” bombardeó el puerto, pero la resistencia de los habitantes y soldados mazatlecos logró repeler el ataque, dando origen a una celebración popular que, con el paso del tiempo, se consolidó como una tradición profundamente arraigada en la identidad local y hoy se conmemora, a 162 años de distancia, con fuegos artificiales durante el Carnaval de Mazatlán.

A fin de acercar a las y los asistentes a la historia del Combate Naval de Mazatlán, se llevará a cabo el conversatorio “Historia y contexto del Combate Naval y su relación con el Carnaval de Mazatlán”, el martes 10 de febrero, a las 18:00 horas, en la sala audiovisual del Museo de Arte de Mazatlán.

En el conversatorio participarán Joaquín Hernández, cronista de Teacapán; Antonio Lerma Garay, historiador; y Julio Zatarain, quien además ofrecerá la lectura de un relato histórico como parte de su proyecto para el PECDAS 2025–2026.

Las y los participantes dialogarán y reflexionarán sobre el pasado de Mazatlán, sus costumbres y tradiciones, las actividades económicas del puerto, su contexto político y el fenómeno de la intervención francesa como uno de los episodios que dieron pie al surgimiento del Combate Naval como festividad emblemática del carnaval.

Como parte del programa, el narrador Julio Zatarain compartirá un fragmento de su proyecto de novela “El dragón del Pacífico”, obra de ficción histórica que aborda la intervención y ocupación francesa en el puerto de Mazatlán. Este proyecto forma parte del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Sinaloa.

Julio Zatarain (Mazatlán, 1990) ha publicado cuentos en diversas antologías y revistas literarias nacionales. En 2021 obtuvo el Premio Nacional de Cuento José Alvarado por el libro “En qué piensan los gusanos cuando tienen hambre” y en 2024 fue ganador del XX Premio Valladolid de las Letras en la categoría de novela con “El Gitano”. Ha sido beneficiario de distintos programas de estímulo a la creación artística y es fundador de la plataforma cultural alcantarillarevista.com, así como del taller de narrativa Los colores de mi ceviche.