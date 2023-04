“En particular la importancia que tienen para los mayos yoremes, la semana santa se debe a toda la representación que la iglesia católica ha inculcado en el norte de México, la cual no se representa de la misma forma que se hace en el centro o sur del estado, que si bien, se tienen los mismos personajes en la representación de Cristo, la particularidad de estas fiestas es que tienen simbología particular al mezclarla con la cosmovisión mayo yoreme”, contó.

Como unidad académica, añadió, estarán visitando estos centros ceremoniales con el objetivo de que los alumnos estudien la importancia de estas tradiciones milenarias que están en el norte del estado distribuidas desde Choix, El Fuerte, Ahome y Guasave.

Cortés Aguilar destacó que estas comunidades tienen un gran respeto por la naturaleza, que es muy común apreciar en estas festividades, por estos y otros motivos, invitó a voltear a ver esta cultura y no solo visitar la playa o balnearios, sino apreciar estas tradiciones que nos engrandecen como estado.

Consideró que, si para algunas personas no es posible viajar, una opción más es acudir a los pueblos más cercanos al centro de Sinaloa, que también tienen estas fiestas y son igual de importantes, por lo que, el preservar, conservar y rescatar la cultura será transmitir a las nuevas generaciones lo que son nuestras raíces.