Invitan a vivir una experiencia artística única en el Museo de Arte de Mazatlán

El Museo de Arte de Mazatlán invita cordialmente a todo el público a disfrutar de la exposición “Nuestro arte en tus manos”, que permanecerá en exhibición hasta el domingo 31 de agosto.

Como parte de esta muestra, el martes 19 de agosto, de 16:00 a 17:00 horas, se llevará a cabo una demostración de pintura presencial que promete conmover y sorprender, tres talentosos artistas pintores con la boca, Martha Olivas, Lety Estrella y Gabriel Cortés, mostrarán en vivo su destreza, sensibilidad y compromiso con el arte.

Será una oportunidad para admirar no solo las obras terminadas, sino también el proceso creativo lleno de fuerza y perseverancia. Una experiencia que celebra el talento sin barreras y la inspiración que el arte puede generar en todos nosotros.

La entrada es libre y la invitación está abierta para todas las edades.