$!Invitan al Cine Club en la Casa del Maquío

Memoria, (2021) dirigida por Apichatpong Weerasethakul

(Duración 136 minutos)

Un fuerte “bang” despierta a Jessica (Tilda Swinton) al amanecer, a partir de este momento no puede dormir. Estando en Bogotá, mientras visita a su hermana, se hace amiga de Agnes (Jeanne Balibar), una arqueóloga que estudia restos humanos descubiertos dentro de un túnel en construcción.

Jessica viaja para verse con Agnes en el sitio de excavación. En un pequeño pueblo cercano, se encuentra con un escalador de peces, Hernán (Elkin Díaz). Comparten recuerdos junto al río. Cuando el día llega a su fin, Jessica se despierta con una sensación de claridad.

Sobre el director Apichatpong Weerasethakul

Bangkok 1970. Es director, productor y guionista de cine independiente tailandés. Cuenta con un máster en Bellas Artes en The School of the Art Institute de Chicago, E.U.

En 1999 fundó Kick the Machine, una compañía que se dedica al fomento del cine experimental e independiente. Su película “El Tío Boonmee que recuerda sus vidas pasadas”, se alzó con la Palma de Oro del Festival de Cannes 2010.

