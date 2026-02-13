Invitan al Concurso Nacional Literario ‘La Vejez y la Mar’

Todas las personas de 60 años o más de nuestro país podrán participar en el Concurso Nacional Literario “La Vejez y la Mar”, a través de un trabajo literario donde compartan sus memorias o reflexiones, cuya convocatoria cierra el 23 de marzo.

El concurso, convocado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina, tiene como objetivo motivar a los adultos mayores para que expresen su sentir y percepción respecto del mar; así como, fomentar el interés por las actividades marítimas y navales.

La convocatoria señala como primer requisito, el ser mayor de 60 años de edad, mexicano de nacimiento y radicar en el territorio nacional.

El tema central de la obra literaria es el mar, sus elementos, la conciencia ecológica marítima y el cuidado del medio ambiente, en cualquiera de sus diferentes aspectos y manifestaciones.

No podrán inscribirse las personas adultas que hayan participado anteriormente en el concurso y obtuvieron un primer, segundo o tercer lugar, no podrán participar nuevamente; esto con el propósito de dar oportunidad de ganar a otras personas.

Las y los participantes deberán envía un sólo trabajo literario tipo poema, ensayo, cuento o crónica literaria, considerando ser escritoras aficionadas y no tener ninguna obra publicada.

Los trabajos que resulten ganadores del primero, segundo y tercer lugar de cada estado, serán propiedad de la Secretaría de Marina, como acervo literario.

Los requisitos

El trabajo podrá ser a computadora o a mano. Si es en computadora: tendrá que estar escrito en hoja tamaño carta, con doble espacio entre líneas, con una extensión mínima de tres cuartillas y máxima de seis cuartillas, con tipo de letra arial del número 12, márgenes superior e inferior de 2.5 cm. y derecho e izquierdo de 3 cm.

Si es escrito a mano, tendrá que ser en hoja tamaño carta, cuidando la limpieza y claridad de la escritura, tamaño de la letra legible, extensión mínima de tres cuartillas y máxima de seis cuartillas, márgenes superior e inferior de 2.5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm.

Los interesados deben llenar su Ficha de Inscripción Descargándola en la siguiente liga: https://semar.gob.mx/Concursos/LaVejezYLaMar/2026/FichaDeInscripcion2026.pdf

Consultar a su Coordinador Estatal en la siguiente liga: https://semar.gob.mx/Concursos/LaVejezYLaMar/2026/CoordinadoresNacionales2026.pdf