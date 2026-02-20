Invitan al Gran Maratón Nacional de Teatro para la infancia y la juventud

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por medio de la Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con el Instituto Sinaloense de Cultura, invita al público en general a conocer y participar en las actividades del 18 Gran Maratón Nacional de Teatro para Niñas, Niños, Niñes y Adolescentes, que se realiza en el marco del Día Mundial del Teatro para la Infancia y Juventud.

El Gran Maratón Nacional de Teatro es un festejo escénico que reúne propuestas dirigidas a las infancias y adolescencias, con narrativas que promueven la diversidad, la multiculturalidad y el pensamiento crítico, fomentando el disfrute, el asombro y la imaginación a través del teatro. Todas las actividades que integran este evento son de entrada gratuita.

Este encuentro tiene como objetivo fortalecer el ejercicio de los derechos culturales de niñas, niños, niñes y adolescentes, así como reconocer el teatro como una herramienta fundamental para la construcción de comunidad, la reflexión colectiva y el desarrollo de la sensibilidad artística desde edades tempranas.

En el marco de esta edición, se llevará a cabo la selección de una puesta en escena que representará al estado de Sinaloa dentro del programa nacional.

La obra elegida será presentada los días 21 ó 22 de marzo de 2026, en el espacio y horario que determine la organización, de acuerdo con las características técnicas del montaje.

La programación del 18 Gran Maratón Nacional de Teatro para Niñas, Niños, Niñes y Adolescentes constituye una invitación abierta al público para asistir, acompañar y celebrar el teatro como un espacio de encuentro, expresión y participación cultural para las infancias y juventudes.

Para mayor información sobre esta convocatoria y las actividades relacionadas, está a disposición en el Departamento de Artes Escénicas, el Instituto Sinaloense de Cultura y el correo electrónico artesescenicasfcs@culturasinaloa.gob.mx.