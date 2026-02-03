Invitan al taller inclusivo de teatro en Culiacán

Con un total de 28 alumnos con discapacidad, acompañados de padres y madres de familia, inició el taller inclusivo de teatro EFETÁ en el Centro de Pastoral Juvenil Carlo Acutis, ubicado en el centro de Culiacán.

Este taller está abierto especialmente a personas que viven con discapacidad, ya sea física o intelectual. Las clases se imparten los días lunes y miércoles en dos grupos, con horario de 14:30 a 16:00 horas, y de 16:00 a 17:30 horas en el Centro de Pastoral Juvenil Carlo Acutis. No es necesaria ninguna experiencia, solamente disposición para aprender.

EFETÁ es un grupo de teatro creado en Culiacán por la Fundación Cultural Fides A.C. en el año 2012 con el propósito de hacer teatro para evangelización. El nombre del grupo proviene de un pasaje de la biblia en el cual Jesús sana a una persona sorda al decirle “Efetá” que significa “ábrete”.

Juan Andrés Gastélum Valle, responsable del taller y de la Agencia Cultural Xamoralarte es quien este 2026 decide cambiar el enfoque evangelizador del grupo por la inclusión de personas con discapacidad, en un esfuerzo por predicar no con la palabra sino con el ejemplo.