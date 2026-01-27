Invitan al tercer concurso de cuentacuentos ‘Cuéntamelo otra vez’

El Ayuntamiento de Culiacán, a través del Instituto Municipal de Cultura Culiacán y de la Dirección de Educación Municipal, convoca al tercer Concurso Municipal de Cuentacuentos Culiacán 2026 “Cuéntamelo otra vez”.

El propósito es promover la lectura creativa y reflexiva, el uso de los acervos de las bibliotecas públicas municipales, como un instrumento para el fomento de la creatividad, el desarrollo del lenguaje, la expresión corporal y el uso de la imaginación y el disfrute compartido de la narración de historias, dirigido a niñas y niños de cuarto, quinto y sexto grado del nivel primaria de todas las escuelas del municipio.

La primera etapa se desarrollará al interior de las escuelas donde se seleccionará al ganador o ganadora, quien participará en la segunda etapa de Zonas Escolares. Después, los ganadores entre las Zonas participarán en una tercera etapa Semifinal (16 de abril) de la que saldrán 8 seleccionados que competirán en el Gran Evento Final que se realizará el 11 de mayo, en las instalaciones del Instituto MIA.

El Jurado Calificador, integrado por tres cuentacuentos profesionales, tomando en cuenta en los participantes el uso de la voz, lenguaje corporal y facial, captación e interés del público, coherencia-interpretación y transición, elegirá a los ganadores del primer (5 mil pesos), segundo (3 mil pesos) y tercer lugar (2 mil pesos) del concurso.