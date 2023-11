Una divertida tarde pasaron decenas de asistentes a la presentación del programa de “Diálogos de nuestra historia”, quien contó con la participación del actor Gaspar Velarde, quien personificó a la joya de Escuinapa, Florencio Villa, mejor conocido como “Güilo” Mentiras.

Por más de una hora el público rió sin parar con los cuentos que fueron plasmados por el escritor Dámaso Murúa, quien en su juventud conoció a Florencio, un personaje delgado, de oficio pescador, quien con singular alegría y carisma contaba historias de su barrio, de su ciudad, haciendo feliz a quien lo escuchaba.

Fue aproximadamente hace 20 años cuando Gaspar Velarde decidió caracterizarse del “Güilo Mentiras”, decisión que lo llena de felicidad, ya que este personaje es único en México, lo han comparado con Don Quijote de la Mancha, ha sido su decisión actoral más importante y continuará haciéndola con orgullo.

“Elegí a alguien de nuestro sur de Sinaloa, y me pareció extraordinario, cuando lo empecé hacer, a dar vida, dije no debo decirlo con mi voz, tengo que cambiarle el tono, entonces, me encantó, me enamoré tanto que desde entonces lo cuento, sigo contando al ‘Güilo Mentiras’ y con esa misma responsabilidad porque para darle vida a algo tienes que quererlo”, dijo.

Un tema que saltó en la charla fue que el personaje del “Güilo Mentiras” ha sido tan representativo, que las historias de los libros han sido llevadas a los cuadernos pautados y a los estudios de grabación donde el grupo Haíku, y hasta Elisa Pérez Meza crearon temas inspirados en el personaje.

En la ronda de preguntas y repuestas, los asistentes felicitaron por la trayectoria al actor y cuestionaron sobre la literatura, los mitos que se dicen de Florencio Villa, y pidieron que contará parte de la vida de él, petición atendida por el invitado de la tarde.

Acompañado de la poeta porteña María Félix Raygoza, el “Güilo Mentiras” narró algunos de sus cuentos con singular alegría: “La vaca perra”, “Coralillo”, “El infierno”, “La cochi jabalí” y concluyó la charla con el “El tigre ensillado”, logrando intensas ovaciones en medio de risas entre el público, concluyendo cada cuento con la inmortal frase “jamacito miento”.