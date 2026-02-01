Javier Arcadia, tres décadas de maestría coreográfica en el Carnaval

Hablar de las coronaciones del Carnaval Internacional de Mazatlán es hablar de la visión, el ritmo y la disciplina de Carlos Javier Arcadia Ruiz.

Con una trayectoria que supera los 30 años como coreógrafo oficial de la máxima fiesta del puerto, el “Profe Arcadia”, director del Ballet Folklórico del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, se ha consolidado como una institución viviente, cuyo trabajo ha influido en la estética y el esplendor de las noches de gala que distinguen a nuestra tradición.

Hoy, con la mirada puesta en el futuro, pero el corazón lleno de gratitud, Javier Arcadia se prepara para participar en la edición “Arriba la Tambora”.

Los bailarines que dirige ya se presentaron en el último cómputo para Elegir Rey de la Alegría y Reina Infantil; brillaron en la noche de Elección de Reinas del Carnaval 2026, participarán en Velada de las Artes y en el espectáculo de Juegos Florales durante el homenaje a Don Germán Lizárraga.

Arcadia también apoyará al coreógrafo Pablo Navarrete en la coronación del próximo Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán.

Esta nueva producción promete ser una experiencia sensorial donde convergen su vasta creatividad y el ímpetu de las nuevas generaciones de bailarines. A través de este espectáculo, el coreógrafo reafirma su vigencia y su capacidad de renovación constante para mantenerse a la vanguardia artística del puerto.

“Le doy gracias a Dios y a la vida por lo que soy. Agradezco profundamente a quienes confiaron en mí cuando apenas comenzaba; personas que me dieron su respaldo sin ser yo todavía un maestro consolidado. Han sido muchos los que me apoyaron y a todos los llevo en el corazón. También a mi madre, que, aunque no alcanzó a ver todo este camino, su memoria me guía. El futuro solo Dios lo sabe”, expresó conmovido el profesor.

Forjado por los grandes: Los inicios de una leyenda

La historia de Arcadia con el Carnaval comenzó a los 17 años, en la década de los 80, cuando recibió la confianza absoluta de Don Héctor Díaz y Valdés. En ese periodo de aprendizaje, el joven coreógrafo absorbió la pasión por la fiesta y conoció a figuras icónicas como Rigoberto Lewis, el eterno enamorado del Carnaval que plasmaba sus sueños en las Carrozas Reales.

En su formación y consolidación como pilar de los espectáculos de coronación, Arcadia trabajó estrechamente con figuras fundamentales como la maestra Lourdes Téllez, Raúl Rico González y el Padre Rafael Piras, a quienes considera pilares valiosos de los grandes eventos que hoy disfrutamos.

Su carrera también se nutrió de la colaboración con destacados profesionales como Óscar Rasillard y el maestro Enrique Patrón De Rueda, con quienes elevó el nivel de las puestas en escena en el Estadio Teodoro Mariscal.

Memorias del escenario: Entre el reto y la anécdota

Con la autoridad que dan 30 años de experiencia, Javier Arcadia recordó episodios que pusieron a prueba su temple, como aquella coronación en la que el sistema de sonido falló súbitamente. “Seguimos adelante, sacamos el trabajo por puro profesionalismo, aunque por dentro los nervios me hacían reír”, comentó.

Asimismo, recordó la mística y el caos que rodeó la histórica visita de Luis Miguel al Carnaval, una noche de retrasos y rumores que quedó marcada en la memoria colectiva de la organización.

Un legado para las nuevas generaciones

Consciente de que el arte es un ciclo constante, Javier Arcadia Ruiz enfoca sus esfuerzos actuales en heredar su conocimiento. Más allá de los aplausos y las luces, su mayor ambición es dejar un legado de profesionalismo y amor por Mazatlán.

Hoy , bajo su tutela, se forman jóvenes entusiastas que están destinados a ser la nueva generación de coreógrafos del puerto, orgullosos de haber sido moldeados por el hombre que ha hecho bailar al Carnaval durante más de tres décadas.