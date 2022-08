Jorge Hubbard Urrea, hasta pronto gran amigo

El recuerdo se aleja sin nunca llegar a desvanecerse, a pesar del transcurrir del tiempo, imágenes siempre presentes, en un esbozo de la eternidad, un inicio que nunca tendrá final, marcando indelebles huellas marcan un sendero; el sendero de la amistad.

El sentir vuelve a renacer, aumentando su caudal hasta convertirse en un torrente de encontradas emociones para conformar la experiencia de vivir.

Era un día en la monotonía de otros tantos, pero era un nuevo día, portador de la originalidad de ofrecer latentes sorpresas, aunque también posibles dramas y frustraciones; era un día más en la novedosa experiencia de vivir en El Rosario y sus gentes, cuando visitaba a la familia López Juárez; don Enrique y doña Nicolasa, con quienes había iniciado una amistad que continuaría a través del tiempo.

Al comentar mi intención de ir a Agua Verde para entregar unas cintas grabadas al párroco del lugar, mi gran amigo el padre Heladio Ramírez, hice una invitación por si alguien le interesaría ir, aceptó de buen agrado Judith Delfina, y Martha, su hermana, acompañándolas una amiga de ellas, quien mostró interés en participar en esa pequeña aventura.

Fue antes de llegar al poblado donde se ubica la estación ferroviaria, de El Rosario, ante una pequeña curva cuando salió a flote mi inexperiencia en el manejo automovilístico y ante una camioneta que venía hice un inesperado giro y el automóvil se salió de la carretera, pasando por encima de una enorme roca, quedando inservible al vehículo.

En el caos por la tragedia solo se oían exclamaciones de susto de las acompañantes, yo oía sobre todo a Judith Delfina, quien iba en el asiento delantero, finalmente, al salir del vehículo todos estábamos impactados. Este evento marcaría un inicio en el devenir del tiempo.

Un automovilista se detuvo, ofreciendo solícito su ayuda, alguien más ofrece llevar de regreso a las acompañantes y no habiendo lesiones físicas se determinó recurrir al delegado de Tránsito para darle seguimiento al incidente y al estar conforme con hacer lo que debía de hacerse, alguien mencionó el nombre de Jorge Hubbard como el delegado, a él se debería recurrir para indicarnos los pasos a seguir.

Al llegar Jorge Hubbard se hizo cargo de la situación, indicando las acciones a seguir para cubrir los trámites necesarios. Cumplidos estos, cuando ya atardecía, me preguntó qué hacía los sábados después de las labores del día, a lo cual respondí que me retiraba a descansar, entonces me invitó a su casa donde se reunían a ver las veladas sabatinas de box y acepté la invitación.

El tiempo siguió su continuo caminar, los acontecimientos se sucedían y la amistad crecía, hasta convertirse en un sinónimo de hermandad, dejando una huella imborrable. Cuántos momentos se vivieron, imposible enumerarlos, el humorismo en gran parte, era la nota dominante, compartiendo el significado celebrativo y algunos hechos del drama de la vida.

Hoy Lupita, su esposa, Nadia, Jorge, Nancy y Lupita, sus hijos, sus familiares y amigos han visto partir al sonriente Jorge, pero a pesar de que se ha ido, su recuerdo siempre estará presente.

Hechos vividos y personajes protagónicos de ellos, anclados están en un lugar del tiempo, en donde la memoria los revive con perenne movilidad, renovando la experiencia de vida con quienes estuvieron ahí y que ahora conservan un lugar en el recuerdo.

Hasta pronto amigo Hubbard Urrea, gracias por tu amistad, tu recuerdo, como el de todo El Rosario, siempre se mantendrá vivo.