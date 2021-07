Juan Carlos Onetti, escritor de la melancolía

El pasado 1 de julio fue cumpleaños del escritor Juan Carlos Onetti.

Yo me formé con García Márquez, Vargas Llosa y Cortázar muy joven... Ahora que tengo más de 50 años veo mejor a José Donoso y a Onetti en su prosa, propuesta artística y vivencias.

Me expresan más y me estremecen, cosa que de joven no me ocurría cuando intenté leerlos.

Incluso algunas escrituras de los primeros autores que mencioné, hoy ya hasta me parecen artificiosas, una ventriloquía bien narrada.

Donoso y Onetti revelan en cada frase una terrible inteligencia emocional, una sensibilidad artística consciente de que sus vidas habían fracasado antes de empezar y de que la literatura fue uno más de los muros que les cayeron encima al momento de vencerlos.

Pocos autores de la literatura en lengua española asumieron ese compromiso con valor tan suicida como el narrador uruguayo.

Hoy ya es común que leamos novelas de temática desconsolada y participemos del arte que recrea una posición de alta sensibilidad – incluso los jóvenes se agrupan en tribus donde la emotividad es lo definitorio – pero en el momento que Onetti inició su trayectoria, el gusto y los cánones se fijaban en historias agrestes, epopeyas donde el hombre desafiaba la irredenta naturaleza del continente americano.

En el universo de las novelas estilo Rómulo Gallegos (Doña Bárbara, Canaima) o demás sagas telúricas (Don Segundo Sombra, La Vorágine, Gran Sertón: veredas) aparece con Onetti el callado sufrimiento de los invisibles hombres de provincia.

No es sorprendente que por años su vida y confesiones permaneciesen relegadas a la sombra, a lo clandestino, a lo dudoso.

Emir Rodríguez Monegal definió a los lectores de Onetti como los practicantes de un culto secreto. Incluso en los años setenta no faltaba quien le acusara de falta de compromiso con el ideal latinoamericana.

La atmósfera es un personaje invisible en sus libros, así como un tono narrativo sedante y parsimonioso, capaz de conferir a sus historias un aura de poética indescifrable.

El poeta español Dionisio Ridruejo reconocía en él una capacidad para darle valor a los sustantivos, a base de una acumulación de frases no necesariamente adornadas, pero provistas de un ritmo hipnótico en cuya bruma flotan personajes sonambulescos, duros, atrapados en vidas decrecientes.

Esa es su especialidad: los seres despojados de esperanza que, condenados en un mundo sórdido, cumplen con su destino con un desencanto que no necesariamente revela resignación.

Como Hemingway, Onetti tuvo cuatro matrimonios, uno de ellos con la hermana de la anterior esposa. Salió de Uruguay durante el gobierno de Juan Maria Bordaberry, justamente aquel que se enfrentó a la guerrilla urbana de los Tupamaros.

Aprovechó un viaje a España y radicó en Madrid el resto de su vida, aunque eso era casi un decir, ya que paso buen tiempo recluído en una alcoba cerrada, acompañado de pocos libros y amigos bien escogidos, además de un vaso siempre lleno de Whiskey.

Pocos veces saldría de ahí, salvo para recibir galardones como el premio Miguel de Cervantes. Varios escritores que lo visitaron hicieron crónicas mínimas donde lo describen recostado en cama, charlando con su voz de estanciero, mientras su único diente amarillo sube y baja al ritmo de su memoria.

Y él, como todos sus derrotados, escapa de la vida a través de la justiciera magia de la ficción.