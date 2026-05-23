Julieta Montero recibe presea al mérito cultural por su trayectoria

Con emoción y agradecimiento, la promotora cultural Julieta Montero, recibió una presea al mérito durante el Galardón Empresarial y Preseas al Mérito 2026, reconocimiento que destacó su trayectoria de 35 años impulsando el arte y la educación en Mazatlán.

Durante la ceremonia, organizada por la Asociación Empresarias Ejecutivas de Sinaloa y cuyo objetivo es reconocer a mujeres líderes en distintos ámbitos, Montero expresó que esta distinción representa un compromiso aún mayor para continuar trabajando y aportando a la cultura.

“Muy grande, porque tú sabes que eso hay que esforzarte más, dar lo mejor de ti cada día y seguir trabajando para seguir teniendo estos logros”, compartió.

La homenajeada destacó además la importancia de que organismos empresariales y asociaciones volteen a ver el trabajo cultural y artístico, al considerar que son parte esencial del desarrollo humano.

“Es bien importante porque sin eso ya tú sabes que es el espíritu el que tenemos dentro, no nada más el cuerpo el que trabaja, sino también el alma nos alimenta”, expresó.

Montero señaló que la presea también reconoce las más de tres décadas de labor al frente del Colegio Owen, proyecto educativo y artístico que fundó hace 35 años y desde donde ha impulsado generaciones vinculadas con la cultura.

La promotora cultural confesó sentirse especialmente conmovida al recibir el reconocimiento frente a otras mujeres destacadas de Mazatlán, experiencia que describió distinta a homenajes anteriores.

“Muy diferente. Y estoy, ay, emocionada. No quiero que sea el último”, dijo entre sonrisas.