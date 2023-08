Lo había visto. Era cuando estudiaba teatro y los personajes lo usaban para ocultar sus defectos, disimular sus fealdades, resaltar los ojos, abrillantar la mirada, apagar la tristeza y representar al personaje. Se abría el telón. Luces. Gesticulación, sufrimiento, alegría excedida, todo quedaba bajo el maquillaje. Ahora el espectáculo se ha extendido, todo ocurre en la calle, algo así como teatro en corto, en pleno tránsito, gratis, lleno total, a la luz del día está la actuación. La que se prefiera, la que mejor quede, la que tú elijas, todos listos para la gran obra. Predomina el drama, nada que la producción facial, cargada de tonos y colores no sea capaz de aminorar y hacer frente ante el escenario.

La veo. No es de las que se maquilla a diario. No es como sus vecinas que hasta para ir al supermercado usan el prime o el pore minimizer. Ella sabe que es una exageración innecesaria, aunque le han dicho que no lleva tanto tiempo producirse un poquito cada mañana, a ella no le alcanza el tiempo, la tarjeta tampoco. Pero sabía que cuando su hija se graduara —no importara de qué, el mérito es el mismo— pagaría lo que fuera.

Hizo la cita, en casa mejor así no tendría que exponerse a que con las carreras el maquillaje, por más sellador que llevara, se corriera, tal y como ella correría ese día. Las graduaciones suelen ser en verano, más valía prevenir. La artista-maquillista —más bien parecía enfermera—, llegó puntual y con todo el equipo: un escalonado neceser como ella no sabía que existían. Lo abrió y en éste se desplegaron niveles metálicos, con departamentos varios. Polvos, compactos, líquidos, pastosos, geles, espumas, comprimidos... chicos, grandes y más grandes. Un envuelto de terciopelo negro, que ella juró se trataba de joyería, no, era el juego de brochas de todos los tamaños y texturas. Cada una para cada ángulo facial “sin ésta no se difumina bien la base, le explicaba. Sin ésta otra no se logran bien las mezclas ni los matices que queremos”.

La artista hablaba y ella pensaba si ésta terminaría a tiempo para, aunque sea, pasarse la plancha por el cabello que recién había retocado. Quedar linda, glamorosa para aplaudir el logro de su primogénita, quien en otra silla era atendida por otra artista-maquillista.

Le habían dicho que cerrara los ojos y que no se preocupara, que disfrutara la suavidad de las brochas y los aromas de los polvos, ella más bien empezó a preocuparse. Pensaba que a la hora de meterse el vestido éste podría mancharse y dejar su cara dispareja. Por más que lo intentaba, no lograba descifrar qué era todo aquello que le iban poniendo; ella que se había quedado en el Ángel face, ahora necesitaba capas y capas. “Ya estamos en el final”, le dijo la artista-maquillista. Se refería a las pestañas. Ella había elegido unas grandes y voluminosas. Quería que sus ojos lucieran más que nunca, quería que borraran todo y brillaran como alguna vez lo hicieron sin ayuda de nadie.

