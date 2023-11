1) Para saber

”Fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves toda la escalera” (Martin Luther King Jr.). Precisamente la fe se hace presente cuando no se ve claro o incluso nada. A veces se piensa que los santos han sido personas que han tenido siempre mucha claridad en su camino sin costarles creer. Pero no siempre es así. El Papa Francisco recuerda que Santa Teresita tuvo momentos de mucha oscuridad. Sobre todo, en el último período de su vida. Al respecto, escribe la santa que se veía “invadida por las más densas tinieblas». Esa oscuridad está relacionada con la del ateísmo de finales del Siglo 19 cuando tuvo un auge como sistema ideológico. Así como Jesús recibió en sí toda la oscuridad del pecado del mundo cuando aceptó beber el cáliz de la Pasión, también Santa Teresita sufrió la oscuridad del ateísmo, una noche tenebrosa de desesperación y el vacío de la nada. A pesar de todo, vivía su fe más fuerte y segura.

2) Para pensar

De la oscuridad y de las tinieblas resplandece la fe. Una fe que proviene del amor y la confianza que se tiene en Dios. Y así, de la oscuridad de la noche, reluce la belleza del amor y de la fe. De modo semejante, algunos artistas han logrado hacer relucir la belleza de la luz a partir de la oscuridad. Uno, Van Gogh, tiene sensacionales cuadros con cielos estrellados. El primero fue pintado en 1888: “Terraza de café por la noche”. Hoy el Café se llama “Café Van Gogh” y es una verdadera atracción turística.

Cuando lo estaba pintando le escribió a su hermana el reto que le suponía pintar la noche sin utilizar el negro: “...trabajo en una nueva pintura que representa el exterior de un café por la noche. En la terraza hay pequeñas figuras de gente bebiendo. Una linterna de color amarillo inmenso ilumina la terraza, la fachada, la acera e incluso arroja luz sobre los adoquines de la calle que tienen un tono violeta rosado. Las fachadas de las casas, como un camino desapareciendo debajo de un cielo azul tachonado de estrellas, son de color azul oscuro o violeta con un árbol verde. Aquí tienes un cuadro nocturno sin negro, sin nada más que hermoso azul y violeta y verde, y en este entorno la zona iluminada con colores amarillos pálidos azufres y verde limón. Me divierte enormemente pintar la noche justo en el lugar”.

3) Para vivir

Comenta el Papa Francisco que uno de los descubrimientos más importantes de Santa Teresita, es el modo con que penetró en las profundidades de la infinita misericordia divina y de allí sacó la luz de su esperanza ilimitada. Vivía, aun en la oscuridad, la confianza total del niño que se abandona sin miedo en los brazos de su padre y de su madre. Ella escribía: “la confianza puede conducirnos al Amor”.

Era tanta su dicha que la quería compartir con todos, en especial con los que estaban en la oscuridad de la incredulidad y del ateísmo. Como decía Martin Luther King Jr.: “Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano.”. Ella se sentía hermana de los ateos e intercedía por ellos: “...estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre por confesar que existe un cielo;... me alegro de no gozar de ese hermoso cielo aquí en la tierra para que Él lo abra a los pobres incrédulos por toda la eternidad”. (articulosdog@gmail.com)