Pueblo chico infierno grande. Entramos de lleno al convite; la boda de Almudena. En un diálogo corto nos enteramos de las costumbres de Cacaxtla. Una invitación de boca en boca, una boda en domingo a las doce del medio día. Nadie puede creer que Almudena se case; ya pasadita en años y paseadita por muchos. Con esa novedad se encuentra el protagonista, con ese alboroto se adentra al pueblo de su infancia.

Regresa por la añoranza de los olores. Los aromas de torta de tamal se han quedado en la ciudad para reencontrarse con el de la carne tatemada en un mole de bodas. Así llega a Cacaxtla, que en náhuatl significa lugar de pájaros de la misma especie. El autor recurre sin reparo a las metáforas; en ésta, de entrada, nos dice que aquí muchos traen el pájaro triste, muy triste, y es por eso que visitan La casa siempreviva. En ella, madre e hija, prometen sanarles el mal de amores y regresarles la virilidad que con el tedio han perdido. Pero no cualquiera es candidato a cliente, no, debe haber buena paga: pájaro triste se cura con cartera alegre. Es por eso que las mujeres del pueblo bien reconocen que este par de mañosas sólo son unas güilas estafadoras. Todas saben lo que ocurre en La casa siempre viva. Bueno, no sólo las mujeres, es un secreto a voces de las trampas a las que recurre Romelia para regresarles el júbilo a los hombres; los cura con aceites, aromas, velos, y con las contoneadas caderas de Almudena; quien cada día se despierta más diosa; objeto del deseo al que todos aspiran. En la casa se recibe a quienes pueden pagar, sí, pero eso no impide que a la redonda de la Siempreviva lleguen los mirones y se hagan el trabajito ellos mismos imaginando lo que esas dos mujeres hacen con el aroma de los aceites y las carnes enardecidas. En el imaginario, todo el pueblo asiste al mañanero de Almudena. Contrario a lo que pasa en Las vegas, que dicen que se queda en Las vegas, lo que pasa en La casa siempre vivaanda en boca de todos en el pueblo.

Pero hay un ritual muy peculiar que se realiza los lunes por las noches sobre las tumbas del camposanto. Una costumbre arraigada entre las viudas del pueblo para hacerles trabajos a los maridos o amantes con la intención de retenerlos y tenerlos como esclavos o, por lo menos, bien tarados. Allí también atiende Romelia; martes y jueves hace espectáculo curativo con el cuerpo aceitado y virginal de su hija.

El protagonista es un personaje que despierta con la luz del Sol. Que se entiende con la sombra de los árboles. Que se mimetiza con el vuelo de un zanate para escaparse del cautiverio de su destino. Es un ser soñador que poetiza la vida y a su vez es un personaje determinado que denuncia el abuso y la descomposición que han vivido los pueblos de México, ahora rescatados como mágicos, a los que se les ha arrebatado la identidad. Pueblos convertidos en tierras de viudas porque la delincuencia ha acabado con sus hombres. Pero, pese a toda la decadencia, las mujeres de Cacaxtla no se han dejado morir. Por fortuna ellas tienen a Margarita, una viuda adinerada que las ha sacado del abandono y les ha dicho que ellas también tienen derecho a divertirse y a gozar de la vida. Les ha quitado de la cabeza que ellas fueron creadas para obedecer. Así que ha formado una cooperativa: Las viudas de Cacaxtla. Ahora las mujeres son agricultoras y Margarita se las ingenia para tenerlas contentas y satisfechas. Con cualquier pretexto jala la banda y las envalentona para que se den gusto. Ella también es viuda, y ha hecho grandes negocios en la frontera del país. Cada que puede regresa al pueblo, y les trae sexis regalitos de Victoria’s secret, a todas; y no tiene empacho en armar una pista de baile sobre la tumba del marido. Hay que aclarar que las tumbas modernas de Cacaxtla son más grandes que las casas de interés social donde habitan familias y cuerpos completos. “¿Pa qué es el dinero?, les dice Margarita. Pa gastarlo, le contestan ellas”.

¿Quieres sentir el palpitar de un pueblo del norte? Visita La casa siempre viva, del sinaloense Óscar Manuel Quezada. En plena primavera, conocerás la historia de Romelia y Almudena; ambas, con ventanas abiertas, nos muestra sus secretos más íntimos y las pasiones desenfrenadas de quienes habitan el pueblo de Cacaxtla; en realidad, un secreto en boca de todos.

Comentarios: majuescritora@gmail.com