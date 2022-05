La confianza como todas las virtudes nadie nos la da, nos ayudan a adquirirla pero es una cuestión personal, logro del esfuerzo y trabajo personal, los padres que no andan despistados ayudarán a sus hijos a adquirirla, y como todas las virtudes o valores como les quieran llamar, se necesita de practicar otras; practicando unas conseguimos otras, no importa la edad que, preferible chicos entre más edad más trabajo costará quitar los malos hábitos o vicios que ya se tengan.

La confianza es un sentimiento-convencimiento que se logra progresivamente, la paz y serenidad que sentimos cuando alguien nos inspira confianza nos lleva a expresar nuestros sentimientos y pensamientos, sin reserva ni disimulos. Qué lindo sería si todos fuéramos personas en quien se confía, sin temor a que nos ventaneen en la primera oportunidad, o nos juzguen o se aprovechen.

Es algo que debemos conquistar pacientemente, si tenemos confianza en nosotros mismos también los demás confiarán en nosotros; la razón de la confianza está en lo más íntimo de cada uno, se manifiesta y surge cuando la persona se siente RESPETADA, COMPRENDIDA, ALENTADA Y ACOGIDA. Comencemos a ver si nos sentimos así y si esa es la forma como tratamos y hacemos sentir a nuestros hijos.

Se necesita una relación abierta, sencilla y con DIÁLOGO, es decir no solo hablo yo, doy oportunidad a los demás y les regalo mi ATENCIÓN, y no solo de tanto sino la diario, la comunicación frecuente acompañada de gestos amistosos, cariñosos, de tolerancia, simpatía, empatía y cordialidad.

Y sobre todo si la confianza es correspondida con confianza. A ver a quién no le gustaría que el ambiente de su familia fuera así. Se puede pero no solo con desearlo sino con trabajarlo.

No es gratis, se afianza y purifica con las dificultades y problemas y momentos de crisis, siempre es ahí donde descubrimos con quiénes contamos y con quiénes no. Todos en algún momento nos hemos dado cuenta de eso, la confianza se desarrolla gradualmente y con hechos reales que exigen sacrificios y renuncias, cosas a las que ya no se está tan dispuesto en estos tiempos lo que no es divertido ni lo volteamos a ver, nadie está tan dispuesto a sacrificios y renuncias, pero todos los mayores sabemos que de eso se trata la vida. Y si no te capacitas por tu gusto a tu ritmo te capacitarán a la mala las circunstancias. Cuestión de trabajar para mantenerla porque se puede debilitar y hasta perder cuando hay silencios, reservas, dudas, falta de seriedad, de respeto o imprudencias. Es decir metidas de pata de las que no estamos exentos nadie; lo que ocupamos en esos casos como siempre, es disculparnos y procurar remediar el daño.

Es difícil recuperar la confianza en quien nos ha fallado, como pegar una copa rota de cristal, pero se llega a lograr. El asunto está en mejor mantenerla, desarrollarla y darle profundidad y no en arreglarla, y para mantener la confianza en uno mismo y de los demás en uno, necesitaremos de tres cosas importantes: Autenticidad (sinceridad), el equilibrio (estabilidad) y la fortaleza (firmeza) que se necesita en todo, todo el tiempo.

La Autenticidad: garantiza la sinceridad en las intenciones y coherencia con las acciones. Alcanza su plenitud si tenemos el refrendo constante de que la persona en quien confiamos es incapaz de engañar y siempre dice la verdad: ¡ups!, ¿qué tanto pueden confiar en mí?, y ¿qué tanta confianza puedo tener en mí?

El Equilibrio: tenemos que aprender moderación, ponderación, sentido de la medida, el equilibrio en las situaciones más críticas, las personas serenas y equilibradas ofrecen garantía de apoyo y seguridad de que no van a flaquear en los momentos difíciles.

A ver, me pregunto (se preguntan) ¿cómo he reaccionado en alguna emergencia o momento difícil? Gritando, llorando, corriendo de un lado a otro sin solucionar nada, echando culpas a unos y otros, con grosería. Esa no es una persona digna de confianza porque ni siquiera la tiene en sí misma.

La Fortaleza: sólo quien se mantiene firme ante el desaliento inspira confianza, nos da confianza quien ha superado todas sus dificultades, problemas, desgracias y desventuras, quien lucha y siempre que cae se levanta, quien no se dobla con cualquier viento para donde sople sino que tiene firmes sus convicciones, sus criterios y valores, sin cambiarlos según las modas o lo que digan otros, o las últimas tendencias.

Teniendo en cuenta que ni las convicciones, los criterios y valores los conseguimos en cualquier lectura o por indicación de un famoso, son la clase de cosas que no salen de la basura sino de la verdad, y la verdad sobre cualquier cosa solo hay una, no puede haber dos verdades sobre el mismo tema, entonces hay que buscarla en buenas fuentes.

La que tenemos más a mano en cuestión de moral es la ley natural que traemos en nuestro ADN. No necesitamos que ninguna religión o ley nos diga que es malo matar, de cualquier manera porque no nos gusta que nos maten o que maten a alguien querido, no necesitamos que nos digan que es malo mentir porque no nos gusta que nos mientan, no necesitamos que nos digan que es malo robar porque no nos gusta que nos roben. Y así, como somos tan cabezones y sabemos fingir demencia, hacer como que nadie me dijo, o decir que no sabía, nos los pasaron a escribir en los 10 mandamientos.