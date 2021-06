La difunta célebre del San Juan

Hace 128 años falleció Margarita Gautier y la evocación de su nombre me llevó a consultar a dos respetables historiadores y a un connotado cronista, intentando conocer más respecto a quién fue la mujer cuyos restos descansan en el Panteón San Juan y que fue homónima de La Dama de las Camelias, la obra de Dumas también llevada a escena como La Traviatta, ópera de Giuseppe Verdi, analogía que desde siempre ha cautivado la imaginación de cuantos han sabido de su existencia.

Por supuesto que yo no escapé al encanto y desde hace más de 35 años vengo entretejiendo frases en las que emerge nuestra Margarita Gautier, casi siempre en los bordes del misterio de su vida.

La última vez que publiqué sobre ella aparecieron datos sumamente valiosos, de la mano y la sapiencia del historiador Félix Brito Rodríguez, como por ejemplo que su padre se llamaba Ernesto Gautier, nacido en Burdeos, Francia, en 1858, sin saber con precisión el año de su llegada a México, pero que su hija Margarita vio la luz en 1893 en la capital del país, cuando él sumaba los 35 años de edad; y que tras una investigación hemerográfica supo que el señor Gautier ya andaba por Culiacán en 1895, porque solicitó permiso para colocar una ofrenda floral en la estatua de Antonio Rosales.

Félix Brito destacó que se trataba del evento de inauguración de la estatua que hoy se encuentra en la plazuela Obregón, con la que se rendía honores al héroe de la célebre Batalla de San Pedro.

Con la información se concluye que Margarita arribó a Culiacán siendo una bebé; y al revisar datos compilados por el cronista Luis Antonio García Sepúlveda, en su obra: “Historia del Panteón San Juan Nepomuceno de Culiacán”, se sabe que ella creció y estudió en la capital sinaloense, tal como se lo dijo a don Enrique Ruiz Alba la señora Elena Gaxiola (El Sol de Sinaloa, 3 de noviembre de 1977), porque estudiaron juntas en la Escuela Mariana Valdez y señaló que era blanca, rubia y muy bonita.

De vuelta a los apuntes de Félix Brito, el historiador dijo que en el Registro Civil de Culiacán existe el acta de matrimonio de Margarita Gautier, quien en 1918 casó con Francisco Salazar Uriarte, vínculo que tuvo lugar en la casa de los Gautier (Madero y Pino Suárez, casa No.106 poniente), enlace en el que fungió como testigo el propio padre de la novia, cuando éste tenía ya 60 años.

Don Ernesto Gautier: el francés avecinado en Culiacán, de oficio comerciante, o agente de venta de vinos, o fabricante de los mismos, el hombre que vio morir a su amada hija 1 año después de su matrimonio, el 30 de enero de 1919, cuando Margarita contaba con apenas 26 jóvenes años.

“Tu padre no te olvida”, rezaba el epitafio grabado en la placa sobre aquella lápida ruinosa, olvidada y triste, placa que desapareció hacia principios del año 2000 y que Luis Antonio García Sepúlveda planea reproducir en cuero (para que no se lo roben), para seguir honrando la memoria de nuestra Dama de las Camelias, para que su tumba no semeje más a un montículo viejo, deslavado y anónimo, para que las nuevas generaciones también tengan la posibilidad de soñar, de entretejer sus propias historias respecto a Margarita y su paso por la vida, la evocadora difunta célebre del San Juan.

Aproveché el tema para conversar también con mi amigo Gilberto López Alanís, director del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, y hablamos de lo acucioso que era don Enrique Ruiz Alba, del libro Las Viejas Calles de Culiacán, de Verdugo Fálquez. De Margarita. De la vida. Y así. Y punto.