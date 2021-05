La masa crítica

Es mejor un congreso más representativo que uno manipulable. El progreso surge en el consenso abierto: la riqueza de opiniones suma. El narco estado nos amenaza seriamente.

Independientemente de tu preferencia o indiferencia electoral, conviene atender nuestra realidad y sobre todo advertir a dónde nos lleva: vamos en el mismo barco y eso es lo más importante. Todos sabemos que el poder entre más absoluto más perturba, el equilibrio de poderes, el respeto a la ley y a las instituciones es bueno para todos. Queremos que México progrese y que no se imponga un narco estado.

Un serio dilema

Es un hecho que enfrentamos un serio dilema: o fortalecemos la democracia donde quepa la diversidad y la pluralidad, el equilibrio de poderes, la primacía de la ley; o se fortalece el autoritarismo, manejar el presupuesto al capricho, el debilitamiento de las instituciones, continuar sometiendo las cámaras al dictado y que el narco estado domine nuestras vidas, no habíamos visto tanta violencia electoral. Las sirenas suenan.

Así que lo que tú hagas nos afecta, nos jugamos nuestro futuro. Ahora las opiniones políticas dividen amigos y conocidos, en España incendiaron una guerra fratricida en 1936 que aún humea, Corea quedó mutilada. Si te quejas de cómo estuvimos y estamos, se entiende, no queremos que México se debilite, justo lo que está ocurriendo. Razón de más para actuar proactivamente y llevar a votar convenciendo a otros. Venzamos la apatía cívica, causa de nuestros males y atraso. México nos necesita a todos ahora ¿Qué le entregaremos a la siguiente generación?

La clásica cuestión

¿Tienen los países los gobiernos que se merecen? Sí y no. Depende qué tanto perciban la realidad o permitan ser engañados en su caras; depende que les importe o no lo que sus gobernantes hagan, ellos llenan esos vacíos ciudadanos robando impunemente, nadie los vigila; depende que vendan su voto a cambio de despensas cada 6 años que luego no pueden comprar cada semana y se hagan dependientes de las dádivas, afectándoles la carestía y deficiencia de los servicios públicos; depende qué tanto vigilen la aplicación del presupuesto; que distingan entre aplicar la justicia y las venganzas políticas sin dejarse engañar con ‘las mejoras’ para ganar votos; que no permitan que se abuse y ataquen a las instituciones autónomas y los ahorros.

Depende qué tanto exijan un estado de derecho y respeten las leyes o se mal acostumbren a la delincuencia impune sin impedir la corrupción del estado; qué tanto rechacen, toleren o contribuyan al narcotráfico y permitan que sus hijos sean envenenados o engrosen sus filas para matar brutalmente a los vecinos; qué tanto favorezcan la cultura de la muerte en sus casas y amistades.

Depende qué tanto cultiven el fatalismo político: no votar, que hagan lo que hagan nada cambiará, así lo han visto desde niños y el ‘valemadrismo’; depende del bajo nivel educativo, entre más educación más participación y democracia; del amor o indiferencia a sus vecinos y país.

Depende que no les importe ser acarreados por una torta; depende qué tanto comulguen con las ideologías ‘liberadoras’ de quienes les prometen el paraíso castigando a los culpables del pasado, explotando su enojo y resentimiento para hacer ‘transformaciones’ que solo benefician a una pandilla. Depende pues que cada ciudadano haga valer su poder, mismo que desconoce.

La rana hervida

En un experimento con ranas empezaron a subir gradualmente la temperatura del agua del recipiente, al principio no lo notaron y seguían normales, después se acostumbraron al agua caliente, cuando era insoportable intentaron escapar y terminaron hervidas.

Así Cuba, Nicaragua y Venezuela se convirtieron en un infierno, la “mayoría silenciosa” se ‘arranó’, no quisieron ver ni creer lo evidente. Mientras en Latinoamérica la temperatura social aumenta pero no lo suficiente para que la mayoría reaccione con cambios sustanciales y lo impida civilizadamente.

Perú con un millón de venezolanos tiene un candidato presidencial comunista. Argentina volvió a encerrarse por falta de vacunas y mal manejo, los Kirchner y Fernández son lo mismo. Amenazaron a Colombia como a Chile con disturbios violentos para desestabilizar, Ecuador se sacudió afortunadamente ese yugo.

La masa crítica

Las crisis tienen el objetivo de despertar... si queremos ¿Cuándo se creará en México una masa crítica ciudadana que detone mejoras sustanciales? Cuando ejerzas tu poder sin dejar espacio a la trampa.

Nos amenaza una dictadura solapada y quiere aferrarse al poder con políticas populistas. No lo oculta. Estamos hartos del ‘dedazo’. No se habla de estrategias competitivas, cerrados ante el mundo abunda la ‘grilla’ interna.

Hay quienes no lo advierten ni lo creen, que se exagera. Pero el lobo ya entró.

Si las alianzas no entienden que no se votan por sus desacreditados partidos, siendo la gran alternativa, perderán su oportunidad histórica, desbordaría el enojo... Mientras el agua empieza a hervir.

México no puede ser de un solo hombre. Imposible.

