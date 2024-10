1) Para saber

“Para conseguir la paz, se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento; sí al diálogo y no a la violencia; sí a la negociación y no a la hostilidad; sí al respeto de los pactos y no a las provocaciones; sí a la sinceridad y no a la doblez. Para todo esto se necesita valor” (Papa Francisco).

Hoy que el mundo se ve oprimido por las injusticias y devastado por la violencia, causando mucho sufrimiento, el Papa Francisco convocó a una jornada de oración y ayuno para pedirle al Señor que despoje nuestros corazones de las armas de la violencia.

Al empezar octubre, el Papa Francisco fue a la Basílica de Santa María la Mayor a rezar el Rosario. Pidió que silencie el ruido de las armas, apague la violencia del interior del hombre e inspire proyectos de paz a los gobernantes. Podemos unirnos a esa oración en este mes del Rosario.

2) Para pensar

Ante los actos de violencia se contraponen actos de valentía y heroísmo. Tal fue el caso de Akash Bashir, joven estudiante salesiano paquistaní, que ante los atentados a las iglesias, insistió en ser parte de la seguridad, dispuesto a sacrificar su vida por los demás.

El 15 de marzo de 2015, Akash acudió a cuidar la iglesia de San Juan y controlar el ingreso a la Misa dominical; iba vestido todo de blanco. Quiso cuidar la puerta. Había cientos de feligreses. Se enteró de la posibilidad de un acto terrorista y estuvo más atento. Vio a un sospechoso y lo abordó, traía un chaleco bomba y estaba dispuesto a entrar. Intentó bloquearlo y el atacante amenazó con detonar la bomba. Akash no se dejó intimidar y le dijo: “No vas a entrar. Moriré si es necesario, pero no vas a entrar a la iglesia”. El suicida decidió detonar su chaleco bomba, matando a Akash y a dos personas. Salvó de la muerte a cientos. Muchos feligreses acuden a su tumba a pedir intercesión del mártir. Su valiente acto inspira a los católicos y motiva a no desanimarse ante las persecuciones. Encarnó la palabra de Jesús: Nadie tiene un amor más grande que dar la vida por sus amigos.

Su madre afirmó: “Akash era parte de mi corazón, pero nuestra felicidad es mayor que nuestra pena pues no murió de una adicción a las drogas, sino en el camino del Señor. Ahora las iglesias están más llenas los domingos”. El padre de Akash declaró: “Algunos me preguntan: ¿has perdonado a los que mataron a tu hijo? Y les digo: “El Papa Francisco nos llamó a vivir la misericordia. Por amor a Jesús, perdonamos a todos los que están en contra de nosotros, para que encuentren el camino recto de Dios”. El 31 de enero de 2022 fue nombrado Siervo de Dios por el Papa Francisco.

3) Para vivir

“No hay camino para la paz, la paz es el camino”, decía Mahatma Gandhi. El Papa Francisco pidió a la Virgen María que custodie la vida y rechace la guerra; que cuide a los que sufren, a los pobres, a los indefensos, a los enfermos y afligidos. Que desate los nudos del egoísmo. Que redescubramos la belleza de rezar el Rosario en casa, pues fortalece la vida familiar, es un arma que nos protege de las tentaciones. Declaró el Papa Francisco: “es la oración de mi corazón, es la oración más hermosa que podemos ofrecer a la Virgen María”. (articulosdog@gmail.com)