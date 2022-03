La postal de una ciudad que ya se fue

Cada quien tiene una historia de la ciudad según como la vivió y según desde donde la vivió. Y por supuesto que yo tengo la mía. Ello me invita a decir que en la ciudad de mis recuerdos hay un río largo flanqueado por arbustos y arboledas, con claros de monte y veredas zigzagueantes que en tiempos pretéritos recorría con la pandilla, porque los niños de aquella época todavía soñábamos con los piratas y no batallábamos ni poquitito para creer en tesoros escondidos.

Éramos piratas de río bañándonos contentos en aguas bravas. O mansas. Y aunque usted no lo crea, nadie olfateaba peligros; y tampoco nadie corría lloriqueando a casa por cosas de bullying.

En la ciudad de mis recuerdos había una escuela primaria en el meritito corazón del refugio castrense, allí donde aún siguen los militares. Quiero que sepa que los niños convivíamos sin contratiempos y absolutamente despreocupados. Éramos libres y nos sentíamos seguros. Incluso no existía ningún retén para detenernos el paso, ni a nosotros ni a nuestros padres, al asistir a clases. Hurgábamos por las cocinas de los soldados y cuando bien nos iba, cada uno corría feliz con piezas de pan caliente. No había temor frente a los del casco verde y rifle largo.

En lugar de mostrarles miedo a los militares, la plebada de entonces sí que nos cuadrábamos frente a los profes, más si los veíamos con garrote en mano, así que cuidado, nada de travesuras.

Yo tengo la postal de una ciudad que mostraba, altiva, el templo La Lomita; y tras de ésta: los chiribitales, enjutos o rebosantes de verde, según la temporada, que los más aventurados solíamos penetrar en plan de cazadores rudimentarios. No había coches que atravesaran rúas, porque aquello era puro monte arisco bajo el reino de las amapas. Lo de calles de cemento, las privadas y las residencias monumentales fueron llegado después, ganando terreno a las ardillas.

Traigo además un recuerdo vivo con alegría de malecón (el viejo, le dicen ahora), donde los domingos celebrábamos la música, el anuncio de la fiesta del fin de semana, la promoción de las candidatas a reinas escolares, la bravuconada juvenil, el sorbo libre de cerveza. Y la molestia a los vecinos. Pero no había oficiales enojosos, ni encapuchados, de súbito, desapareciendo gente.

En los años más maduros, por el bachillerato y un poco hacia adelante, casi nadie temía salir de noche, fuera a una disco de patio trasero, o a un antro de firma. A muchos nos valía que no hubiera raite al terminar la fiesta, ni transporte urbano después de cierta hora. Caminábamos.

Toda esta historia la traigo encima y sin embargo, créame, ni por un instante quiero decir que aquellos tiempos fueron mejores que los de hoy. No existe aquí el drama de Medianoche en París: la película. Cada quien con su cada cual, pues el ser humano vive su cotidianeidad según el punto donde le toca rifarla. Y a mí me tocó sin IPhone y sin Play Station, sin Facebook y sin WhatsApp. Yo no tuve padres que me llamaran al celular para que me metiera a la casa, yo tuve una madre que me aventaba con la chancla si desobedecía. Y tan feliz, mire. Tan agradecido.

En fin, fíjese, aquí me tiene usted cargando a la ciudad de mis recuerdos, la que yo viví y de la que me siento absolutamente orgulloso, aún con las penurias y con el córrele porque te pego cuando las cosas se ponen feas. Y es que aquí nos tocó vivir, de modo que ni me alegue. Y punto.