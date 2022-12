La primera infancia es importante para el niño (segunda parte)

Me quedé a medias la semana pasada y no es correcto porque todo en esta etapa es sumamente importante para el resto de la vida de una persona.

Con el tema del desarrollo del lenguaje se me quedó decir que para pensar necesitamos palabras, no podemos pensar sin palabras y cuanto más rico es nuestro vocabulario más fácilmente podrá expresarse con coherencia, profundidad y lógica, de ahí la importancia de las palabras que utilicemos y que no sean aniñadas, y la importancia de leerles cuentos y que ellos también lean. Así cuando aprendan ya tengan por gusto la costumbre de leer; para formar personas libres es el primer paso la primera herramienta, saber pensar.

El tema de desarrollo emocional de lo más importante, la correcta salud emocional en el chiquito va a depender de que tenga un buen vínculo familiar y cercano con su entorno. Esto hará que desarrolle una fuerte personalidad, confianza y buena autoestima, la personalidad empieza su desarrollo durante los primeros tres años, empieza a saber quién es y cuán importante es para los demás gracias al vínculo con sus padres, de lo que se deduce que los padres deben estar presentes, presentes no solo de bulto sino para él, cuanto más cariño recibe un niño, menos problemas tendrá cuando crezca, de modo que si se quieren evitar broncas con preparatorianos apapachen mucho a sus chiquitos, que no es darles cosas.

De nuevo revisémonos cómo es la relación entre padres, lo ideal es que nunca les vean discutir menos pelear, no basta con hacerlo en privado en la recámara o cualquier otro lado, les escucharán, y con seguridad alguna vez les verán, entonces hay que cuidar las formas, si discutimos que sea con respeto, sin gritos ni palabrotas, todo el mundo tiene derecho a enojarse y poner las cosas en claro, entonces que también sirva de lección de cómo se deben arreglar los problemas sin que suban de tono y causen heridas emocionales y siempre se quede en buenos términos; si es el caso, pedir disculpas ambos un beso y un abrazo.

Evitar el desasosiego, la incertidumbre esa clase de cosas impide en adultos y niños desarrollar confianza y tranquilidad es decir; crecer, la personalidad no se debe dejar a que salga lo que sea, cualquiera, tampoco se trata de inducirlos a que sean como los padres quieren sin darles chance a expresar lo que les gusta, les inspira, les ilusiona, y quieren, la tarea es ayudar a que sea plena, segura, humilde, empática, positiva, alegre, generosa. Ya hay bastantes personas tóxicas estorbando en el mundo para soltar otra.

Entonces, ponerlos en situación de ayudar, de no sentirse que todo se les debe y ver hacia abajo a todos, que tengan en cuenta los sentimientos de los demás, nunca aceptar el “no puedo” más que para cosas malas, todo lo demás puedes si te esfuerzas, no ver siempre lo malo y las dificultades sino ser positivos, por lo general todo tiene un lado malo y uno bueno en el que hay que fijarse primero antes de desanimarse por los inconvenientes, para todo esto se necesitan padres de tiempo completo que guíen sin cortar las alas.

Una familia desestructurada, cada quien en lo suyo o peor disfuncional, en la que no se da amor, puede provocar graves problemas de comportamiento y de salud, en los hijos fatal en los adultos igual, porque se buscará sustituirlo por conductas que no sirven sino empeoran, como comer, tomar alcohol o drogas, en grupos de amistades de no buen comportamiento donde encontrar pertenencia y aceptación.

Proporcionar amor será un alimento básico durante todo este tiempo y a lo largo de la vida. Pregunta ¿tu cónyuge ya se enteró que le quieres se lo demuestras con detalles y palabras? Tus hijos ven, lo notan y sin darnos cuenta podemos estar generando ansiedad en los hijos, podemos fomentar inseguridades que posteriormente se ven reflejadas en la personalidad del pequeño.

Como primer maestro de los hijos podemos hacer muchas cosas, algunos ejemplos para ayudarle a aprender y desarrollar su cerebro:

Animarle a que resuelva sus propios problemas con su apoyo. Haciendo preguntas para ayudarle a comprender el problema y pensar en soluciones probando una y otra si es necesario.

Hable sobre las emociones de su hijo y dele palabras para ayudarlo a explicar cómo se siente, y que se entere que a todos los demás les sucede lo mismos para que tenga consideración con todo si quiere que la tengan con él. Hay que ayudarle a manejar sus sentimientos estresantes enseñándole a respirar profundamente, abrazar su juguete favorito o ir a un lugar tranquilo y seguro cuando esté molesto.

Establecer algunas reglas simples y claras que el niño pueda seguir, como usar las manos sin brusquedad al jugar y con los animales y las cosas, pedir disculpas si lo hace, si sigue las reglas reconocerlo y felicitarlo.