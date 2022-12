La primera infancia importa para el niño

La semana pasada hablaba de raíces y de alas, todas las aves nacen con alas que no les sirven mientras son bebés hasta que comienzan a probarlas y terminan usándolas, no tienen padres que les digan “no te subas ahí te vas a caer”.

Unos niños que jugaban en un lago helado de repente pasaron por donde estaba frágil y uno cayó y el otro lo salvó, quienes lo presenciaron se quedaron fríos preguntándose ¿cómo lo hizo? Y alguiencontestóó “por qué nadie le dijo que no podía”.

En estos días me tocó ver en los videos cortos un chiquito cuando mucho de dos años trepando por unas rocas no más altas que su papá, de caer no habría sido de muchas consecuencias lo importante es que logró escalarla y nadie le gritó bájate o corrió a bajarlo, un silencioso papá sin decir nada se puso detrás por si había que cacharlo y claro que festejó el logro, y la chiquita que cocina lo que quiere comer, lava sus trastes, su ropa, guarda todo, ningún papá le corto las alas.

A lo que voy es que si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia. Porque las alas necesitan para crecer confianza en uno mismo, a los pájaros les crecen solas, a los niños hay que darles la oportunidad.

Los tres primeros años del bebé son claves para su futuro, para su desarrollo posterior. Por eso es muy importante que les aportemos el amor y las atenciones que necesitan, pero primero es importante que aclaremos a qué amor y a qué atenciones nos referimos, necesitan todo, no se valen por sí mismos, pero ¿cuánto hay que ayudarles sin cortarles las alas y si mi amor le está evitando hacerse cargo de las consecuencias de lo que hace? porque esas no son ni amor ni ayudas.

Y si ya pasaron los tres años y no sabíamos la importancia de la etapa pues más vale tarde que nunca, costará más trabajo pero necesitan esas alas, hay que ver que tengan esa confianza en sí mismos, conserven la curiosidad y la capacidad de inventar de ser creativos, las experiencias vividas durante ese tiempo van a ser vitales para su desarrollo posterior cruciales para su futuro.

Los primeros tres años son decisivos y marcarán su futuro, es cuando se forman las habilidades mentales que tendrán cuando sean adultos, a partir de los tres deja de ser bebé y asciende a un nivel de mayor desarrollo, crecimiento y maduración. El desarrollo del bebé repercute sobre todo a nivel cognitivo y desarrollo personal y afectivo.

¿Cuáles serán las áreas más importantes para su desarrollo durante este tiempo? Obvio desarrollo del lenguaje, entonces por favor háblales no como si fueran tontitos, una cosa es hablarles con cariño y respeto, ¿se han topado con niños que hablan como adultos?, no me hacen gracia, pero es impresionante su capacidad de razonar y expresarse claramente, pues es cuando asimilamos y decodificamos el lenguaje, y también padres que hablan a sus hijos en lenguaje disque de bebé, fatal, es el momento de que aprenden idiomas sin darse cuenta, sin esfuerzo ni pensándolo a la perfección y varios a la vez si los están escuchando en forma constante.

Esto se logra si les hablamos mucho en forma correcta, ven los movimientos de nuestra boca y labios al hablar, así aprenden la forma de articular palabras y a los tres será capaz de tener conversaciones con adultos.

Desarrollo de habilidades sociales y de comunicación es importante que las estimulemos desde pequeñitos, y la única manera de hacerlo es relacionándose con otras personas, aprenden conviviendo e interactuando con otros, esto hará que cuenten con las herramientas y recursos necesarios para sus relaciones futuras, aprenden que no son el centro del universo, que hay otros a quienes tratar como queremos que nos traten, aprenden a ganar y perder, a dar y recibir, a ayudar y pedir ayuda, a dar chance a otras sugerencias de actividades o juegos, a hacer cosas en equipo. Su naturaleza es egocéntrica, celosa, avara, no se quita con regaños y sermones sino con mucha convivencia.

Las habilidades motrices son muy importantes porque ayudan a que los dos hemisferios del cerebro maduren parejo es importante que gateen, los juegos con las manos como colocar en su lugar diferentes formas: cubos, estrellas, etc. Jugar con pelotas (vieron videos de niños chinos el dominio y agilidad para moverlas y pasarlas) necesitan la coordinación de movimientos y el equilibrio para que su cerebro madure como debe de ser, brincar, dar maromas etc.

El cerebro duplica su tamaño durante los primeros tres años, es cuando mayor actividad y desarrollo tendrá en la vida y no hay que desperdiciarlo, se empiezan a conocer y relacionar los primeros conceptos más básicos, de modo que tendrán mucha relevancia todas las experiencias que viva durante esta etapa, procuremos que no sean de violencia y faltas de respeto sino amables, alegres, bonitas. También tiene mucho que ver la alimentación sana, muchos chiquitos son diagnosticados como hiperactivos y faltos de atención y se debe a todos los químicos de las comidas, conservadores, saborizantes artificiales, tinturas, grasas malas, exceso de azúcar, más las medicinas que les dan y solo empeoran. Y luego sigo porque falta.