La Semana Santa con música de fondo

La Semana Santa

Estos días nos permiten adentrarnos en las postrimerías, aquellas cosas que no queremos enfrentar, ni que lleguen, pero inevitablemente llegan.

La certeza de nuestra muerte, paradójicamente se vuelve incierta: no sabemos “ni el día ni la hora”.

Es bueno meditar profundamente en la fragilidad de la cuerda en la que está colgada nuestra existencia, deshilándose inexorablemente. Una cuerda que oscila con el tic-tac del reloj de pared.

Sujetos al tiempo y al espacio donde existimos y nos movemos, pedimos al reloj “detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua”.

A la vez, intuimos la inmortalidad y no encontramos las razones suficientes para explicar nuestra mortalidad y las respuestas a lo que más nos importa.

La insuficiencia de la razón es una contradicción de nuestra racionalidad: no entendemos por qué no entendemos lo más importante. Entonces ¿Cuándo la razón no tiene razones, que nos queda? Abrirnos al misterio o encerrarnos en la locura.

Hasta ahora no hemos conocido a un ateo que crea en el fondo, de veras, la finitud total de su vida aunque lo proclame intelectualmente.

Nos aferramos a la tabla de salvación de la inmortalidad cuando se agitan las olas. Contemplar la finitud total de la vida reducida a la nada repugna y produce “nauseas”, Jean Paul Sartre acertó en esto.

Bien sabemos que la muerte no es el fin. De otra manera la angustia sería terrible.

Por otro lado, nadie quiere vivir por siempre, pero nadie quiere morir pronto, pero en el fondo nos creemos inmortales y vivimos la vida como si así fuese, desperdiciándola.

Sin embargo la muerte nos brinda la oportunidad de ponernos más vivos, porque no somos conscientes de que soñamos y nuestra mente fragua, desde los pensamientos, la ilusión de vivir, cuando en realidad vivimos pensando.

¿Cuándo vivimos?

Al conectamos con el momento presente elevamos nuestro nivel de conciencia: provocando la rara conciencia de sentirnos vivos, y sobre todo, vivimos gracias al amor que nos conecta con quienes nos rodean. Por eso las canciones hablan tanto de amor y... desamor. Nos sentimos más vivos enamorados, “cuando me enamoro, yo le doy la vida al que se enamora de mí”.

Vivir conectados con el aquí y el ahora, con los demás, es la consigna para vivir. Pero nos parece tan insignificante que preferimos la falsa vida de las ilusiones.

Quien deja de estar piense y piense despierta, del mismo modo quien cumple sus sueños vive intensamente y quienes permiten que los demás vivan dentro de sí, revive.

“Cuando nos separen a ti de mí, no sé quién es ese Yo cuyo mío eres Tú”, escribe el poeta Robert Graves. El amor sincero busca la eternidad para perpetuarse y fusionarse.

“¿Qué es esta cosa que construye nuestros sueños y aún se escapa de nosotros?

Toca mis lágrimas con tus labios. Toca mi mundo con la punta de tus dedos.

Y podemos tenerlo para siempre. Y podemos amarnos para siempre.

Para siempre es nuestro presente”

(Who wants to live forever, Queen)

Un cuento persa

La Semana Santa suele profanarse porque muchos quieren vivir sumergidos en las trivialidades... al intentar escapar de la muerte, escapan de la vida.

Un mercader se encontró con la muerte en la mañana y huyó despavorido a otra ciudad para evitarla. La muerte después se encontró a su amo y sorprendida le preguntó por qué su sirviente se encontraba en esa ciudad, él le respondió que le urgió a prestarle un caballo para huir a Damasco. Me sorprendí mucho, dijo la muerte, porque esta noche lo esperaba en Damasco.

Difícil enfrentar el dolor, la muerte y profundizar en su significado hasta que nos toma desprevenidos por el cuello estremeciéndonos. Decía Viktor Frankl, “el hombre no se destruye por sufrir, sino por sufrir sin motivo”.

“El sufrimiento humano suscita compasión, también respeto, y a su manera, atemoriza” (Karol Wojtila). El dolor experimentado y aceptado nos abre los brazos a los demás.

Quien sabe sufrir no desea que otros lo hagan. Quien no ha aprendido no perdona y cocina la venganza en su corazón.

Rectificar, dolerse, aceptarlo, abre el corazón, en él está constituida la fortaleza de nuestros actos, no en la razón como tanto se proclama.

“Comprender el sentido del dolor y del sufrimiento es uno de los desafíos más complejos. La vulnerabilidad en la existencia humana, tanto el dolor como el sufrimiento, constituyen algo así como la cara siniestra de la herencia Adámica (Sergio Peña y Lillo).

El encanto de la música

De todas las artes, la música tiene la facultad de conmovernos más porque nos toca por entero. Esta refleja, medita y expresa en los sentimientos más profundos, incluso: se puede filosofar cantando.

No todo puede conocerse leyendo, la música revela cosas desconocidas por el intelecto. Sorprendentemente nos ofrece respuestas que calman el espíritu.

Bach nos ofrece un oasis en sus dos Pasiones, la de S. Juan (1724) y la de S. Mateo (1729) representan el sufrimiento y la muerte de Cristo según ambos evangelistas. Además de componerlas, se convierte en un testigo presencial de sus partituras dándole una tremenda vitalidad que se experimenta al escucharlo, tanto así que su espiritualidad se palpa. Y no exageramos.

Fueron estrenadas en semana santa y son en realidad una respuesta y un monumento a la muerte, al sentido del dolor y a la contradicción. La brillantez y solemnidad de sus coros, solistas y orquestas es sublime. Amén de su intenso dramatismo dignas de grandes obras de teatro.

Escuchándolas atenta y recogidamente, sin saber de música, uno se convierte en parte de la escena y resulta fácil conmoverse porque uno puede ser cualquiera de los personajes. Incluso se puede hacer oración intensa con ellas.

En la introducción de la Pasión S. Juan, las audaces armonías, muy avanzadas para su época, con sus insistentes disonancias repetidas, bien podrían ser las desarmonías de las notas de nuestra vida.

El coro canta “Herr, Herr, unser Herrscher”, “Señor, señor, nuestro gobernante” ubica al espectador en su sitio. Un clamor que el día de nuestra muerte podemos gritar desesperados, viendo lo que quizás negábamos en vida.

Mozart en su célebre Réquiem canta en su “Confuntatis” “Acuérdate, piadoso Jesús, ya que soy la causa de tu venida, de no perderme aquél día.”

En la Pasión de S. Mateo, la serena introducción “encuentra su monumental consagración”. La obra es “Grandiosa, fulgurante en su espontaneidad expresiva, de exquisita factura y de profunda sabiduría. Un monumento de ciencia musical y de vigor dramático” (Historia de la música, Codex, 1965)

Bach compuso una catedral sonora que se quedó impregnada en el recinto de la iglesia donde fue estrenada, en Sto. Tomás en Leipzig. En el silencio sus paredes la resuenan.

Su coro inicial “Kommt, ihr Töchter” “venid hermanas, uníos a mi llanto” es monumental, nos introduce en su versión serena y apacible de la muerte.

La traición

En ella ante el beso de Judas, Jesús en vez de reprenderle molesto e indignado, como es usual, le invita a tomar conciencia “Amigo, mío ¿A qué has venido?”

Más adelante el aria “So ist mein Jesus nun gefangen” la soprano y la contralto cantan a dúo lamentándose tristes que se llevan preso a Jesús, pero el pueblo que contempla la escena, el coro, explota con furia y desesperación incontenibles “Lasst ihn, haltet, bindet nicht! “¡Dejadle, soltadle, no le atéis!”. Y desata su furia “Sind Blitze, sind Donner” “Son relámpagos y truenos”

Aquí el dramatismo llega a su culmen, créanme superando a Hollywood. Las notas cortas y ascendentes cantadas con furia estremecen y calan por su estruendosa sonoridad.

Justo adelante podemos captar como la fineza de la personalidad de Bach calma los ánimos haciendo que nos examinemos interiormente “O Mensch bewein”, “Oh hombre llora tu gran pecado, por el cual Cristo tuvo que dejar el regazo del Padre y descender sobre la tierra”.

El dramatismo continúa ante Pilatos, un grito inesperado y desgarrador sacude a los asistentes cuando el coro exclama con odio ¡Barrabás!

Podemos oír los latigazos, el peso de la cruz, su crucifixión y su muerte expresado en un largo silencio. Nota como transforma y alterna las escenas de dolor y desesperación con la serena prudencia del coral.

Cuando Jesús muere en la cruz Bach logra unos efectos sonoros extraordinarios semejando la rasgadura del velo del templo y los temblores sucedidos.

“Cuando un día deba dejar la tierra, no me abandones; cuando deba sufrir la muerte, muéstrate a mí”.

La Pasión casi termina pero Bach aún quiere transmitirnos una emoción maravillosa: los diversos solistas, uno a uno se despiden ante la cruz, mientras el coro al otro lado de la iglesia responde con dulzura repitiendo “Mein Jesu, mein Jesu, gute Nacht!” ¡Jesús mío, buenas noches!

Con esta despedida sencilla y breve Bach resume su apología de la muerte, dejándonos un testimonio inmortal de fe y de profunda humanidad.

“El coro final, grandioso, solemne, místico, ampliamente desarrollado, cierra en clara simetría con el comienzo”:

Este monumento construido por un simple maestro de capilla que Félix Mendelssohn 100 años después rescató las partituras, olvidadas en un baúl. Y el genio de la lámpara cobró vida.

Bach luterano supera cualquier confesionalidad, en su “Misa en Si menor” su “Gratias agimus tibi” es maravilloso, así como su “Oratorio de Navidad”. Toda su obra revela su genialidad.

Como postre, Beethoven en el Credo de su “Missa Solemnis” con su ¡Resurrexit! Nos remueve y... nos responde.

Ahora viene lo más importante: ¿Qué piensas tú de la muerte y cómo te preparas ante ella?

paulchavz@gmail.com

Para escuchar: J.S. Bach, Berlin Philharmonic, Karajan. Matthäus-Passion, BWV 244