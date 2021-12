$!La SEP elige a la culiacanense María Fernanda Villanueva para el rediseño de los libros de educación primaria

La jovencita de 17 años, que es hija de Liliana Margarita Campuzano Vega y de José Luis Villanueva Gutiérrez, estudia tercer año de preparatoria del Colegio Jean Piaget del Río, pero desde niña mostró su entusiasmo por el dibujo y la pintura.

“Vi en redes sociales la convocatoria para rediseñar los libros de texto de primaria, y aunque muchos respondieron con memes en internet, y lo tomaron a broma, yo vi una oportunidad de dar algo a la sociedad y contribuir con mi país”, reconoció.

“Desde chiquita, que te ponen a pintar con los dedos, me ha gustado el diseño, el dibujo y la pintura; entonces cuando vi que era para el rediseño para los libros de texto con ilustraciones, me acordé de esa niña de primaria que yo era, recordé la emoción que sentía cada vez que recibía los libros y lo primero que hacía era hojearlos, ver los dibujos, las imágenes que acompañaba la historia que te estaba contando el material didáctico y me decidí a participar”.