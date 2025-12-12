La vida de ‘Gunda’ se proyectará en el Cinematógrafo del CMA

Este sábado 13 de diciembre a las 18:00 horas concluye el ciclo de proyecciones del 2025 del Cinematógrafo “Marco Lugo”, con el aclamado documental noruego “Gunda”, del director Viktor Kossakovsky.

Nominado al European Film Award y aclamado por críticos de todo el mundo, “Gunda” es un documental contemplativo que observa la vida de una cerda y sus lechones, junto con otras criaturas de granja como lo son dos vacas y un gallo sin una pata, no tiene narración, ni música.

Con un deslumbrante blanco y negro y una cámara que parece respirar junto a sus protagonistas, Kossakovsky propone una experiencia sensorial y ética sobre la conciencia animal.

El largometraje elimina la distancia entre espectador y criatura, mostrando la inteligencia, ternura y tragedia de la existencia no humana, “Gunda” no busca conmover, sino despertar: es cine puro, silencioso y esencial.

Su estreno fue en 2020 en el Festival Internacional de Cine de Berlín, en los sitios webs las críticas son positivas y cuenta con 98 por ciento de aprobación, en el diario New York Time se publicó “sublimemente bello y profundamente conmovedor”.

La entrada es libre con cupo limitado, las puertas del cinematógrafo se abren 20 minutos previos a la proyección. Entrada por el acceso principal del Centro Municipal de Artes, a unos pasos del Teatro Ángela Peralta.