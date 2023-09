Durante el día nos tropezamos con unas y con otras, casi imposible afrontarlas todos los días todo el día con la misma estabilidad anímica, pero es posible aprender a domesticarlas cuando se desbordan. Pero primero y muy importante es aprender a reconocerlas, a llamarlas por su nombre, también a identificar las causas para poderlas aprovechar.

Son útiles y necesarias, pero así como pueden ayudarnos pueden estorbarnos y convertir una vida en miserable o plena. Llegan de repente sin que primero el cerebro las detecte y analice, pero siendo como se supone que somos seres pensantes es conveniente antes de que se desborde reconocerlas y analizarlas.

Porque desbordadas pueden ser una fuente de incomodidad e incluso de sufrimiento y llegan a enfermarnos, a causa del resentimiento, la envidia, la aprensión, la angustia, muchas veces por mucho que se intente controlarlas, más aumentan, y cómo podría ser diferente si solo se piensa en ello, es misión imposible a menos que se apliquen estrategias de huída para evitar situaciones que generan malestar.

Resulta que las emociones nos hacen estar vivos, nada más imaginemos un día sin sentir ni amor, ni alegría, sin sentirnos contentos, sin que nada nos enoje ni dé miedo, hoy la neurociencia que es una chulada está muy ocupada descifrando el mecanismo de las emociones.

“Creemos que podemos controlar nuestras emociones a través del razonamiento, del sentido común pero resulta que antes de razonar con la parte del cerebro que piensa y habla, razonamos con otra parte de nuestro cerebro mucho más arcaica. Antes de reflexionar con lo mental, reaccionamos con el cuerpo en caso de problema”.

Cuando el cerebro percibe una información relevante para la existencia, que esté presente o despierte una experiencia pasada la clasifica en “buena para mi” o “peligro”. Si es buena experimentamos alegría, en caso contrario sentimos miedo, tristeza o ira, si la percibimos como neutra no sentimos ninguna emoción. La buena noticia es que la emoción es un movimiento biológico, automático y no consciente, ni bueno ni malo en sí mismo.

Al experimentar cualquiera, mostramos estar vivos. Por lo tanto, es inútil controlar este fenómeno biológico. Lo que sí podemos es explorar esas emociones para detectar ese movimiento, ya que “el simple hecho de reconocerlo produce una cierta distensión” desacelerar para reflexionar qué lo causa y separarlo de nosotros, “Yo no soy la causa de”.

En principio la emoción es siempre pasajera, que no nos convierte en alguien incapaz sino en alguien sintiente y no tiene por qué empañar el resto de la existencia. A menos que no la reflexionemos, causas y efectos para poderlas manejar en lugar de ser un resentido eterno, malhumorado eterno, miedoso paralizado.

Tendrían más bien que incitar a desarrollar nuevas cualidades. Entonces, ¿Cómo tratamos lo demás, eso que las emociones generan, ese pequeño discurso mental automático que busca explicación interior o exterior a nuestras emociones incluso la culpabilidad? De repente nos damos cuerda solitos y del enojo pasamos a la ira que puede alcanzar violencia de cualquier tipo muy fácilmente y está a la orden del día en las redes y la calle. El miedo es muy útil, nos lanza a correr para salvarnos pero también paraliza, somos capaces de asumir responsabilidad o buscar culpables.

Como corregir esos actos que llevamos a cabo en arrebato emotivo y que pueden convertirse en un hábito, como el hecho por ejemplo de querer controlarlo todo, hacer berrinche, o apartarse sistemáticamente en cuanto otra persona manifiesta desacuerdo?

De entrada renunciando a la idea de perfección y asumiendo nuestra fragilidad, la mirada bondadosa de los demás ayuda. Luego, aceptar que el cuerpo haya construido un sistema de resonancia propio en función de un acontecimiento primario por el que nos sentimos amenazados si reaccionamos en el modo de tristeza siempre, aceptarlo y tratar de verlo desde otra cara, la buena, todo tiene dos modos de verse, no perder de vista que las emociones pueden expresar una necesidad no satisfecha.

Si hay miedo, se trata de una necesidad de seguridad y de libertad, si hay ira, de una necesidad de identidad, de pertenencia, de singularidad, de justicia. Si hay tristeza, hay una necesidad de sentido, de coherencia, de iniciativa personal. Así, si un niño envidia, habrá que trabajar en su deseo de reconocimiento.

Aunque es imposible modificar a la fuerza aquello que el cerebro ya ha adquirido, (por eso es importante ayudar a nuestros chicos bien chicos a entender y reconocer sus emociones con nombre y manejarlas) si es posible añadir nuevos circuitos, nuevas conexiones neuronales apoyándonos en las experiencias que ya han resultado exitosas para salir de una situación, no siempre hemos sido violentos, tristes o temerosos.

Las emociones nos incitan a desarrollar cualidades para reaccionar al acontecimiento, el punto es encontrarlas y utilizarlas, evitar el miedo promueve la vigilancia, la observación y la creatividad, control de la ira favorece el sentido de responsabilidades y de decisión, control de la tristeza favorece el deseo de comprender y de saber, todo eso nos hace más enteros y más vivos.