¿Qué significa el retiro para ti?

Mucha gente sueña pensando en el retiro laboral, casi casi contando los días , pero no es una situación fácil, es todo un cambio que sucederá en tu vida y hay que estar preparado psicológicamente para ese ciclo, existen estadísticas de gente jubilada y a veces no es nada halagador los resultados y solo por el hecho que no hubo una preparación y no acudieron a un profesional de la salud mental, por supuesto no es regla, hay personas muy preparadas para esta nueva época de su vida y no presentan ninguna consecuencia, todos somos diferentes.

Algunas personas le invierten años planificando financieramente y pensando sobre las cosas que uno hará durante su retiro, pero la realidad suele ser bastante distinta al “concepto”. La verdadera comprensión de lo que esta etapa de la vida representa puede llevar mucho tiempo.

A veces sucede que algunas personas, a los pocos meses de haberse retirado, se encuentran trabajando nuevamente, por lo general en un empleo de medio tiempo, pues no pudieron con 24 horas libres. Otros descubren que viajar por el mundo no es lo que esperaban. Mi sugerencia es que te prepares y despliegues la suficiente flexibilidad como para poder llevar a cabo cambios y ajustes sobre los planes originalmente previstos para los primeros años del retiro, no seas tan estricto contigo mismo.

Si estás casada/o o en pareja, recomiendo que comiences a intercambiar opiniones sobre lo que el retiro significa para cada uno. Mientras que para uno de los integrantes de la pareja puede significar viajar incesantemente por el mundo, para el otro significa trasladarse únicamente para visitar a los nietos, o simplemente tener todo el tiempo para una buena lectura y visitar amigos.

Quizás uno de los dos desea mantener un trabajo de medio tiempo, lo cual colisionaría con los planes de viaje que tiene el otro. Es importante asegurarse de tener una comunicación fluida y honesta sobre lo que cada uno visualiza para esta etapa tan especial de la vida. Cuanto antes se comience el intercambio de planes, mejor.

¿Estás lista/o para la vida desestructurada que el retiro puede proporcionarte?

Ir a trabajar todos los días le brinda a muchas personas una sensación de propósito y estructura, existen personas muy rutinarias y la falta de ello puede resultarle aterrador a quienes nunca se tomaron un período sabático o unas vacaciones prolongadas. Para otros, la idea de pasar más de dos semanas con su pareja, habituados al poco contacto resultante de la rutina laboral, resulta aún más aterrador.

Es entonces cuando la magia y el idilio del retiro comienzan a esfumarse. Cuando todas aquellas cosas que por falta de tiempo no se podían hacer se concretan, todos los viajes se hicieron realidad y uno ha disfrutado de más tiempo con la familia, la pregunta que suele surgir es... ¿y ahora qué?

Para mí es muy recomendable iniciar a bajar la intensidad de los horarios antes del retiro total de tus labores, sé que a veces se puede y te lo permite tu trabajo y para otros no es una opción, en lugar de lidiar de buenas a primeras con semejante nivel de ansiedad, es posible considerar retirarse “en etapas” o gradualmente, llegando a algún tipo de arreglo laboral que permita trabajar una menor cantidad de horas o bajo la modalidad de contratos acotados.

También resulta de suma utilidad dedicar tiempo para descubrir a qué hobbies quisieras dedicarle tiempo o, por ejemplo, en qué actividades voluntarias involucrarte. Mantenerte activo contribuye tanto a la salud física como a tu salud mental. Prepararse emocionalmente es tan importante como hacerlo financieramente.