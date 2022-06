Las modas y los modos

Las modas cambian

¿Qué tienen que ver la belleza, la verdad, el bien y la conducta humana con las modas? Interesante pregunta, las modas ponen al revés todo.

Las modas son un fenómeno muy curioso de la conducta social, reflejan la cantidad y la frecuencia de personas que en un periodo dado prefieren ciertas cosas o practican ciertas conductas que se hacen costumbre temporalmente. Aunque hay modas que llegaron para quedarse, la temporalidad las distingue, cambian.

Las modas del pensamiento

Hay modas de pensamiento, hay modas de creencias, como las hay de la forma de vestirse, de música, de costumbres, todo aquello que provoque preferencias y demanda por algo. Pensar de una manera se pone de moda al igual que la gente prefiere un tipo de zapatos.

Con las modas los gustos cambian, lo que parecía bello al pasar de moda se ve feo. Ellas tienen un efecto mágico en la percepción y en los gustos de la gente cambiando las formas de ver, hacer, de consumir, de relacionarse, de divertirse, de convivir y sobre todo de educar, ojo con esto.

Cuando cambias tu percepción cambias muchas cosas. Pero lo grave es cuando algunos intentan cambiar el sentido común y la rectitud de la conciencia, intentando sustituirlo por un “sentido social” masivo para justificarlo.

Se intenta sustituir el buen juicio justificándolo en que los demás lo hacen. Como si la mayoría te dijese con quien casarte o hacer negocios.

Entonces lo malo empieza a verse bien por la cantidad de personas que creen que eso es así.

Esto es un relativismo moral consensado, permitido y “bendecido” por una minoría que intenta pasar como una mayoría usando los medios, las redes sociales, su poder económico y político.

Intentan cambiar los criterios sustituyendo los valores y las creencias básicas con slogans que parecen justos y verdaderos. Intentan que la práctica de matar nonatos no se vea mal y se justifique y van ganando adeptos lamentablemente, hacer parejas homosexuales o tríos, adoptar hijos entre ellos; divorciarse está de moda desde hace tiempo, los jóvenes temen casarse y se juntan.

¡Cuidado con tus hijos!

Estas nuevas modas son tan perversas que justo lo están haciendo en los más vulnerables: los niños. No sé qué tanto te des cuenta de esto.

No sé qué tan cierto es que Walt Disney ahora promueve la LGBT y los colores del arco iris. Hay cuentos infantiles y libros que promueven esos símbolos, en algunas escuelas se intenta que los niños vean el cambio de sexo como un “derecho natural”, la homosexualidad como algo normal, tanto que se está legislando para que ellos puedan hacerlo “legalmente”.

Las palabras “legal”, “es mi derecho”, “interrupción del embarazo”, el “sexo” como género, “preferencia sexual”, “matrimonio homosexual”, “muerte asistida”, son eufemismos usados para manipular las conciencias.

Intentan disfrazar y sustituir el verbo matar que es tan contundente.

Se ataca al libre albedrío intentando que éste deje de ser libre, personal, íntimo y voluntario, no tendría sentido si no se le hace caso a lo que la conciencia dicta.

Las cosas son como son.

Las rosas nunca dejarán de ser hermosas pero empezarán algunos a decir que tienen espinas y si la gente lo piensa dejarán de comprarlas.

Aunque no me convenga ni me guste, el norte siempre será el norte en la brújula, sería un caos irremediable poner los “nortes” por consenso o por las armas.

No pueden cambiarse la verdad a conveniencia, el bien moral es bueno porque hace mejor a la persona que lo practica, la verdad aquieta y estimula el intelecto, lo bello produce bienestar y gozo.

Los derechos no se imponen sin respetar los de los demás, más si son indefensos, ellos tienen más derecho, además implican obligaciones; la vida es un regalo; la “preferencia de sexo” no impide que uno nazca con un sexo específico; solo un hombre y una mujer pueden procrear, aunque se fertilice se requiere del semen del varón.

Una cosa es presumir los pantalones rotos con una buena figura y se festeja, otra muy distinta es traer rota la conciencia, eso rompe el alma.

Esas roturas no pueden remediarse solo con libros y cursos de ayuda personal, algunos sirven, sino pidiendo ayuda, clarificando y rectificando la conciencia, recobrando los valores y practicándolos. Sin ellos no hay firmeza.

A la autoestima más que buenos consejos le urge el propio ejemplo, cuando sucede se gana auto-confianza, eso aumenta la auto-estima. Obras son amores, también se aplica para uno mismo.

La acción positiva tiene más contundencia que el pensar bien. Nada más motivante y estimulante.

No dejes que las modas te roben lo mejor de ti mismo.