Llega Danza Joven Sinaloa con ‘Freedom is a state of mind’

La compañía Danza Joven Sinaloa deslumbró a los sinaloenses con su más reciente espectáculo F.I.A.S.O.M. ‘Freedom is a State of Mind’, en el que, a través de la danza contemporánea, explora la noción de libertad desde múltiples perspectivas, en el Festival Cultural Sinaloa 2024.

El espectáculo no solo destaca la destreza técnica de los bailarines, sino que también incorpora una narrativa poderosa que resuena con las experiencias de vida de cada uno de ellos. Con una cuidada selección musical y un diseño de iluminación impactante, ‘Freedom is a State of Mind’ promete ser una experiencia sensorial que tocará el corazón de quienes asistan.

La Compañía de Danza Joven de Sinaloa está integrada por maestros de la Escuela Superior de Danza del Instituto Sinaloense de Sinaloa.

Es un programa multidisciplinario integrado por dos obras: la videodanza F.I.A.S.O.M., una coreografía realizada por la coreógrafa ítalo-alemana Marion Sparber en colaboración con los bailarines: Alan Fuentes Guerra, Pablo von Sternenfels, Ethymia Chatzakou, Csenger K. Szabó y Lisha Chen, en un video realizado por Ky-Anh Tran, con música de Stefano Ciardi y vestuario de Marion Sparber.

El video tiene una duración de 15 minutos y es un alegato a favor de la libertad cuando la solidaridad es generalizada, cuando hay un retorno a lo esencial, cuando la paz y la buena voluntad aplica a toda la humanidad, porque “nuestro arte debe servir de altavoz para llamar la atención sobre las injusticias de nuestro mundo”. La libertad es un estado de ánimo, basada en la película El Gran Dictador de Charlie Chaplin.

La coreógrafa ítalo-alemana Marion Sparber, en abril pasado estuvo en Culiacán junto con Alan Fuentes Guerra para participar con Danza Joven de Sinaloa en algunos proyectos, dentro del 37º Festival Internacional de Danza José Limón Fruto de esa conjunción de esfuerzos es la obra con que complementaron el programa Side (D) Efecto secundario, con duración de 40 minuto.

Participan como intérpretes los bailarines Mario Edén Cázares, Edylin Zataráin, Melissa Alfaro, Alondra Alvarado, César Gerardo Yee, Bryant Gaytán y Carlos Zamora, bajo la dirección artística de Edylin Zataráin y Carlos Zamora.

El espectáculo se complementó con la pieza Side (D) Effect, en la que juegan visualmente mediante la expresión corporal con conceptos como: “un sueño acompañado, donde las historias se convierten en forma, en acción abstracta, en un cuerpo poetizado por la gravedad y por el peso del cuerpo en contacto”.

“La coreografía es un llamado a observarnos, a disfrutarnos y, como humanos, saber que nuestro presente es resultado de cada abrazo, cada apoyo, cada giro, cada empuje, cada respiración pasada, pensada o ejercida de manera deliberada. Sabernos el resultado perfectamente imperfecto para construir la experiencia colectiva y viceversa”.