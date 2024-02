Los Miércoles de concierto volvieron con Horns, Horns and all that jazz, a cargo de “The Fripperies” Campbell Quartet, en el edificio central de la UAS.

España, Venezuela, Estados Unidos y México, cuatro naciones unidas por las notas del instrumento que actualmente ha sustituido al antiguo cuerno de caza, deleitan al público asistente durante la presentación del grupo de reciente creación, misma que dirige el maestro . Gordon Campbell.

Durante el recital, los músicos ejecutaron piezas como Light swing – medium Sailors dance – fast Waltz March, Beguine “Swingin” Spooky “Down and Dirty” Barber shop, Charleston Medium Swing Ballad Twist y Something old Something in two (Vandeville) Somethings borrowed Something Blue.

Entre sonidos suaves y dulces, además de ásperos y duros, el talento de los cornistas se hizo notar, dada su impecable trayectoria, ya que traen consigo el respaldo de instituciones como el Conservatorio de la Ciudad de Asunción, en Paraguay, la Universidad de Western Carolina y la Escuela de Artes de North Carolina, así como el Conservatorio de Boulogne Billancourt en Francia y la Orquesta Sinfónica Juvenil “Carlos Chávez”, el Conservatorio Simón Bolívar, y la Sinfónica Simón Bolívar, de Venezuela, además de la Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya y Joven Orquesta Nacional de España.

Sumergidos en la alegría característica del jazz, Omar Morales, de origen mexicano, Antony E. Veloz, de Venezuela, Germán Latorre, español y Gordon Campbell, estadounidense, dieron vida a temas como Rinkytink march, A Jaunty Swing Jazz Waltz Rock and Roll, Calm and Cool Jazz Dixie land Waltz Ligth and latin, así como Saxaphone section Easy swing Robust and outdoorsy Fast and bright y Slow Tango Relaxed blues Waltz time Swinging along.

Momentos previos a culminar su presentación, la agrupación recibió de manos del Director de Actividades Artísticas, Miguel Ángel Espinoza Castillo, un reconocimiento por su participación en el programa adscrito a la Coordinación General de Extensión de la Cultura, Radio Universidad, la Unidad de Bienestar Universitario y la Unidad Académica de Artes.