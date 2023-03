”Creo que esta música no se olvida porque se selecciona mucho que sean melódicas, las Big Band de hoy ya tenemos Big Band Jazz, esta música, la de Glenn Miller es más selecta más melódica, quedó en el gusto del público, más que nada la instrumentación tiene mucho que ver”.

El concierto dio inicio con la canción In the Mood (De buen humor), un gran éxito del género big band grabado por el músico Glenn Miller, la cual llegó a lo más alto en 1940 en los Estados Unidos y un año después fue presentado en la película Sun Valley Serenade.

Dicha melodía fue dirigida por el maestro Gordon Campbell, para que poco después Campbell diera la bienvenida a maestro José Alfredo Manríquez.

Continuaron las piezas, American Patrol, Pensilvania 6-500, A String Pearls, Moonlight Serenade, Chattanooga Choo Choo y St Louis Blues March.

Algunas melodías fueron del total agradado de los asistentes, en su mayoría integrantes de la comunidad extrajera que radica en el puerto, quienes a las indicaciones del orquestador realizaban el coro de cada canción, entre risas, aplausos y el movimientos que cabezas y pies que se dejaban ver.

Después del intermedio, la orquesta regresó con más bríos para interpretar Little brown jug, Sing, sing, sing, Stompin’ at the Savoy, Let’s dance, y Medley, lo que arrancaron los aplausos del respetable que salió maravillado del recinto.

Big Band UAS bajo la dirección del maestro Alfredo Manríquez

La orquesta fue fundada en 1984 como la Orquesta del Recuerdo, la Big Band UAS de la Unidad Académica de Artes, Escuela de Música. Es una agrupación representativa que surgió con la finalidad de presentar música selecta de tipo instrumental, que caracterizaron las orquestas de baile más célebres de México y de los Estados Unidos de América.

A lo largo de su historia ha tenido como directores a los maestros, Juan Muñoz Landeros, Rodolfo Bernal, Javier Eduardo Martínez Cayeros, y a partir de 2015 es dirigida por el maestro José Alfredo Manríquez Guzmán.

Está integrada por 20 instrumentistas; maestros de la Unidad Académica de Artes Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en ocasiones participan como invitados algunos vocalistas. Se ha presentado en todo Sinaloa, así como también en Durango y Tamaulipas.