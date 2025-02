Llevan el rock a Ciudad Universitaria

Con un variado repertorio de música de rock en inglés y en español, la agrupación universitaria Rock a la Uni, participó en la programación de los Miércoles de Concierto, realizado por vez primera al interior de Ciudad Universitaria.

El grupo, conformado por estudiantes de la Licenciatura en Música, de la Unidad Académica de Artes interpretó temas como Have you ever seen the rain, de The Creedence, What´s Up del desaparecido grupo de origen estadounidense Four Non Blondes, así como Your Love, de la agrupación famosa en los 80 The Outfield.

El ambiente en el espacio universitario se prendió durante la interpretación de Rosa Pastel, de Belanova, así como Hart, tema popular en la década de los 80 por Blondie, pero en versión de Miley Cyrus, además de El Sol no regresa, tema popular en voz de Natalia Jiménez, ex integrante de La 5ta Estación.

Durante el evento transmitido vía streaming, a través de las cuentas oficiales de Facebook de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Cultura UAS, también los éxitos del rock en español tuvieron su participación, es el caso del tema De música Ligera, del cantautor argentino Gustavo Cerati, Imagine de la agrupación británica The Beattles, además de Sweet child of mine, de Guns&Roses.

Durante sesenta minutos, la agrupación deleitó al alumnado presente en los jardines aledaños a la Biblioteca Central, dejando antecedente del talento musical que surge de las aulas de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Sinaloa.