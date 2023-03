Hay que madrugar, llegar primero a esas cabecitas y corazones, para que tengan tiempo de grabarse bien esas ideas clave, los hábitos y valores, antes que lleguen a ocupar esos sitios malos hábitos, malas ideas y antivalores que no va a ser fácil quitar y van a salir chispas y pérdida de buenos momentos; debemos tratar de hacerlo.

Lo que no necesitan es tener padres que les den todo sin ningún esfuerzo, que los conviertan en inútiles, que no sepan esforzarse y valerse por sí mismos y sean propensos a depresiones. Lo que en verdad necesitan, aunque primero muertos que aceptarlo es un adulto que se haga cargo, no de hacerles todo, darle todo hecho y servido, un adulto que sepa estar sin avasallar, sin estar encima, sino firme para corregir y guiar, con respeto y cariño, que permita autonomía y propicie la intimidad, no necesita otro amigo sino un adulto haciéndose cargo de formar a sus hijos para llegar a ser buenas personas.

La autonomía y la intimidad son necesarias para construir buenas relaciones, que tienen que comenzar en casa con los miembros de la familia donde se aprenden y aprecian esas cosas y en la adolescencia no ganen las malas influencias.

Las relaciones interpersonales son una oportunidad de descubrir cómo somos y evolucionar a través del otro, está más que comprobado que cuestiones como tener un buen círculo de apoyo y crear vínculos cercanos son determinantes para gozar de una buena salud y vida más larga.

Las relaciones sanas tienen mucho que ver con la salud física, mental y emocional, si alguna duda nos quedaba la pandemia lo confirmó, quienes se aislaron completamente no se contagiaron, pero su cabeza se deterioró seriamente. Sabemos que las personas que tienen relaciones sanas viven más.

Autoconocimiento, auto aceptación, autocompasión y autocuidado son algo complejo que requiere voluntad y compromiso para darnos a los demás desde un lugar sano, la distinción psicológico, físico y biológico es artificial, la hacemos para estudiar desde ahí pero las situaciones traumáticas tienen influencias profundísimas sobre la salud física, emocional y psicológica.

Resulta que lo que más nos mueve para bien o para mal, son las relaciones interpersonales, los momentos de mayor felicidad de nuestra vida por lo general están relacionados con alguien, con algo que tiene que ver con personas, casi todos los momentos positivos tiene que ver con lo relacional y los negativos también pérdidas, rupturas, abandonos y traiciones.

Los seres humanos somos profundamente sociales, lo que más nos mueve son las relaciones cercanas las realmente íntimas, la ciencia además nos da la razón nos explica y enseña que el que esas relaciones sean saludables tiene que ver con la salud física, la salud emocional incluso con la longevidad.

Y para una relación sana hay aspectos que no son negociables, en una relación sana el poder está equilibrado, es horizontal, equitativamente repartido en la relación, y sí, el poder tiene mucho que ver en las relaciones con los demás, cuando se desequilibran, se hacen verticales cuando una de las partes tiene más poder que otras, poder tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, tiene que ver con control pero también con responsabilidad.

Todo poder conlleva responsabilidad, la responsabilidad de cuidar, de proveer, en una relación horizontal ambos tienen control, ambos cuidan y son cuidados, ambos proveen y son provistos, en principio en la familia tenemos relaciones verticales, un cuidador mamá o papá y un hijo el cuidador tiene todo el poder, toda la responsabilidad, tiene que tomar las decisiones, tiene que cuidar, tiene que proveer y además es sano que esto sea así, cuando tenemos mamás o cuidadores que no respetan esto lo llamamos parentalizaciòn, quiere decir que estamos obligando a los niños a que se hagan adultos antes de tiempo.

Esto sería una relación vertical sana es conveniente que sea así, pero tiene un límite, porque desde pequeños hay que ir enseñando a los hijos a tomar decisiones, responsabilizarse de ellas, proveer y cuidar si no lo aprenden desde chicos entre juegos y tareas, cuando les llegue el momento de entrar en una relación horizontal aún con los mismos padres no serán capaces, menos con otras personas.

Históricamente en la mayoría de la sociedad hemos tenido relaciones verticales, personas distintas en función de estatus, de género, de edad. Los aristócratas tenían más poder que el pueblo, es decir una estratificación y la gente asumía eso, las relaciones en la familia totalmente marcadas por el poder la división de género y las relaciones con los hijos no eran igualitarias dependiendo si era hombrecito o mujercita, si era el primero o el último.

Sería bueno reflexionar cada uno en cómo son sus relaciones con el cónyuge, los hijos y amistades, no se pueden arreglar si no nos damos cuenta dónde está el problema.