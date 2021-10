Lo vi... vi a Coetzee

Mentí. No me quedó otra, lo juro. Era la única manera de verlo y por nada me habría perdido ese momento. Usted no se registró, debió haberlo hecho y enviarnos previamente el cuestionario, me dijeron en la puerta. El tiempo corría y seguro él ya había comenzado. No me pueden hacer esto. Apenas me enteré de su visita compré el boleto de avión y organicé mi llegada. Mentira. Vengo de lejos y no me perdonaría no verlo. Hablé decidida. Me pidieron un momento, hablaron entre ellas y me veían de reojo. Imaginé: ¿será verdad lo que dice?, démosle chance, al fin que no se ha llenado. Puedes entrar a la magna conferencia, en la tarde, en el auditorio. No necesitas registro, sólo hacer la fila. Te aconsejo llegar cuatro horas antes para que logres ingresar. Gracias, haré la cola que me dicen, pero por favor, no quiero perderme el Seminario. Les prometo no abrir la boca y sentarme apenas en una esquinita sin que se note mi presencia. Lo logré. Entré. Me senté en la fila de atrás, en la parte más oscura. Fuera de cámaras; vaya que había. Saqué mi libreta de notas y esperé paciente. Dieron la bienvenida. Los especialistas fueron ocupando sus sillas... Él no apareció. Era una charla entre académicos expertos y hablarían sobre Elizabeth Costello. ¿Perdón?, ¿quién era esa señora? Hablaban y hablaban y poco a poco yo me deslizaba en la silla. Nada menos que la protagonista homónima de su novela. Además, personaje fundamental. Trágame tierra. El seminario me pasó en blanco. Con trabajo logré armar la personalidad de Costello y escuchar las dificultades que tienen en cada país para pronunciar su apellido, el de él, claro: “cutcía”. Salí pronunciando correctamente su apellido. Coetzee. No apareció.

Llegó la hora. El segundo filtro, más difícil. El seminario no me permitió hacer la cola. Llegué por la entrada de invitados especiales. Les dije que estaba en la lista de los especialistas del seminario, que justo venía de éste; casi les enseñaba el sándwich a medio comer, pero me pareció un exceso. Mi nombre no apareció en la lista. Temí que me llegara el castigo y quedarme sin entrar, sin verlo. Me le pegué a la hija de un escritor y fui a dar, nada menos, que a las primeras filas. Mi butaca, al lado de la viuda de Leñero. Conversamos. Entramos en confianza. Le dije que yo no era académica, que era algo así como una impostora. Le causó sorpresa. Llamó a la coordinadora del evento, que se encontraba a tres butacas de nosotras. Eso me incomodó más. Yo sólo quería verlo a él. Verlo a los ojos, escuchar su voz. Sabía que no respondería ninguna pregunta. Apareció. Sobrio. Apacible. Justo como lo había imaginado. Hablaba y yo descifraba sus gestos. Le decía lo que me trastornó Los días de Jesús en la escuela; cómo pudo cuestionarse este niño de seis años el origen de la vida, del lenguaje, del sexo, del deseo, de la naturaleza. Cómo le hizo para develar la sabiduría del mundo y de la ciencia en las preguntas de un niño al que nadie le sabe dar respuestas convincentes. Un Jesús para el cual no hay modelo educativo que funcione. Un pequeño que, por medio de la danza, entiende muy bien la importancia de los números; entes que habitan donde viven las estrellas.

Coetzee hablaba y yo pensaba en La muerte de Jesús. En lo convencido que estuvo de lo que fue y de la función que tuvo en su corta vida en la tierra; en cómo pudo en su lecho de muerte dar alegría y vida; en cómo un pequeño de seis años había entendido perfectamente el personaje de Don Quijote y convencerse de que, él, continuará vivo en el cosmos. Cómo decirle que empecé a amarlo con Desgracia; en la compasión del hombre por el perro, ese perro que ladra y que defiende su instinto carnal.

Han pasado dos años de la visita de Coetzee en la UNAM, y ahora leo sus Siete cuentos morales, veo su imagen, lo abrazo y agradezco aún más su existencia.