Los dos caras de enero

A los mazatlecos no nos desagrada tanto enero: es un mes alegre después de diciembre y de ahí, falta poco para el carnaval.

Carnaval, una festividad originada en la Roma de los Césares y las grandes bacanales.

Entre los antiguos romanos, el año durante un tiempo dio inicio en el mes de marzo. La prueba sobreviviente es el hecho de que los meses de octubre, noviembre y diciembre, como sabiamente delatan sus nombres, fueron el octavo, el noveno y el décimo, hasta que ciertos caprichos políticos los movieron de sitio.

No estaban mal del todo los romanos con su calendario a pesar de tantas turbulencias: el año empezaba con la primavera de marzo y terminaba justo con el invierno.

Al emperador Julio César lo ejecutaron los senadores empezando el año, antes de que provocara más tiranías, en los llamados Idus de Marzo. Más adelante, ya en el poder, su sobrino César Augusto no sólo comprimió en sí mismo el nombre de ambos, sino que se otorgó el lujo imperial de hacer lo mismo con otros meses: Julio y Agosto.

Ahí fue el momento en que hicieron el movedero de fechas que hasta hoy sobrevive. Entonces eligieron al dios Jano para que cuidase con su doble rostro el inicio y el fin del año en el mes de enero: Jano es un dios con dos caras, una adelante y la otra encasquetada en la nuca. Nadie, ni siquiera los ladrones del tiempo, pueden sorprender a este celoso guardián.

En español, no es tan evidente el nombre de Jano, cosa que sí ocurre en otros idiomas y geografías: January es el nombre del mes en inglés y genaio en italiano. Una ciudad muy jacarandosa lleva por nombre Río de Janeiro. Estas tres palabras, combinadas apropiadamente, pueden aparecer mágicamente el nombre de enero.

En el planeta Saturno, el año nuevo es una solitaria festividad que ocurre cada 29 años y miedo. Eso tarda este encintado cuerpo celeste en darle la vuelta al sol. Según la astrología, cuando Saturno vuelve al sitio de donde partió, nos cobra su cuota y por eso los hombres nos destrampamos y envejecemos más a partir de los 30, 60 y 90 años. Saturno, también conocido como Cronos, dios del tiempo, vuelve entonces a visitarnos y a devorarnos como antes lo hizo con sus hijos. Hay un cuadro de Goya que lo describe perfectamente en el acto.

Enero es el tiempo que los mexicanos elegimos para reunirnos con nuestros padres y ascender una cuesta económica. Los chinos festejan su año nuevo ruidosa y gastronómicamente también en este mismo mes. En el mundo islámico, la cosa es más complicada porque ellos van con el calendario lunar y, al pasar de los siglos, el año nuevo puede caer en invierno o en verano.

Los mexicanos lo festejamos en familia, a diferencia de los gringos, que se lanzan a la calle en estruendosas celebraciones. Eso sí, a los 12 y 20 minutos, mucha de la gente joven inicia su estampida del hogar paterno.

De niño, el año nuevo fue una festividad que me costó trabajo entender. Me parecía un extraño epílogo de la navidad en el cual los adultos se emborrachaban, no nos daban juguetes, y se abrazaban como locos a la hora que el viejo reloj de mis abuelos entonaba sus roncas campanadas, costumbre desvanecida cuando lo mandé al suelo en cacería de una horrible mariposa negra.

Ahora de adulto, comparto con mis congéneres la sensación de las dos caras del mes de enero. El tiempo de la renovación, pero también de la incertidumbre. Hay que ir pagando las deudas de diciembre, recapacitar errores y aciertos cometidos, y compartir la alegría de encontrarnos con aquellos que vamos en el mismo viaje.

Y a veces, hay que reconocerlo, nos quedamos como el dios Jano, viendo para dos lados, sin decidir por cual debemos irnos.

Por favor, que ya no nos suceda eso a los mazatlecos. Hay que irnos juntos por el mismo rumbo hacia donde sea lo mejor para todos. El dios Saturno vigila y no perdona a quien se le pasa el tiempo.