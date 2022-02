Los hijos y un divorcio sano

Nadie se casa para después divorciarse, pero si en el proceso de convivencia, no se pueden entender, o se presenta alcoholismo, infidelidad, violencia física o psicológica, y ya la relación no es sana al contrario se volvió en una relación tóxica, lo recomendable es separarse. Y para que el proceso de divorcio sea en buenos términos y con el menor número posible de complicaciones, tenga en cuenta lo siguiente:

Intente que su divorcio sea tan amigable como sea posible. En realidad enfóquese en el respeto y en los momentos agradables (muchos o pocos) que sí existieron. No discutan temas del divorcio enfrente de los hijos, en el caso de haberlos, ni inmiscuya a otras personas (amigos o familiares), al hacerlo, solo ese conflicto interferirá en el proceso de sanación. Ambos deberán estar dispuestos a ceder un poco, simplemente pensando en beneficio de su hijo.

Cuando sea posible, evite una batalla legal prolongada, lo cual puede asustar y desmoralizar a su hijo. Lo mejor es contratar cada quien a su abogado, que fungirá como un mediador, sobre el todo en el tema tan especial como es la custodia; intente resolver esos asuntos fuera de los tribunales para ahorrar el tiempo de todos, el dinero y evitar empeorar las cosas.

Algunas investigaciones sugieren que la custodia compartida tiende a ser más favorable para los niños que la custodia legal única, pero esto cierto sólo si ambos padres pueden mantener una comunicación abierta, tolerar sus diferencias y trabajar juntos en equipo. A menudo los arreglos de la custodia compartida, lo cual obliga al niño a ir y venir y adaptarse a dos hogares, causa estrés e interfiere con la vida social del niño.

Haga el intento por entender los sentimientos de su hijo y su ex cónyuge sin intentar cambiarlos. Piense en su ex cónyuge como un copadre e intente mantener una relación en la cual puedan hablar sin sentirse incómodos. A esto se le llama inteligencia emocional y puede requerir algún tiempo y paciencia, pero al final valdrá la pena, es importante llegar a acuerdos para trabajar con su ex cónyuge para criar a su hijo, no para mantener adversarios.

Inicialmente, la mayoría de padres divorciados encuentran más fácil discutir los asuntos del divorcio, así como los temas alrededor del mismo, por teléfono, debido a que el contacto en persona puede propiciar un clima emocional de incomodidad. Es importante establecer algunas reglas para comunicarse durante el periodo posterior al divorcio.

Desde el principio, los asuntos más importantes que deben tratar son las visitas y la relación con su hijo. Mucha gente cree que lo importante son los bienes, Haga un horario para establecer la custodia. Así mismo, usted y su ex cónyuge deben establecer un horario regular para hablar por teléfono y tratar asuntos relacionados con su hijo; al mantenerse en contacto rutinariamente, podrán resolver los problemas de su hijo antes de que se conviertan en crisis.

Respete la relación de su hijo con su otro padre. Permítale pasar tiempo con su ex cónyuge, sin hacerlo sentir culpable porque disfruta hacerlo. Él necesita tener una relación tanto con su papá como con su mamá. Recuerde, uno de los factores más importantes para ayudar a los hijos a salir adelante satisfactoriamente, es una relación frecuente con ambos padres. Sin importar lo que usted personalmente sienta por su ex cónyuge, a menos que él o ella sea abusivo(a) con su hijo, es mejor que su hijo vea a ambos padres constantemente en vez de tener sólo un contacto intermitente o ningún contacto.

Defínale claramente a su hijo cualquier cambio de responsabilidades dentro de la familia, ahora necesita mayor colaboración de él en casa, pero no haga que su hijo sienta que tiene que asumir un papel de padre, o de esposo, lo que quiere decir, evite declaraciones como “Ahora tú eres el hombre de la casa“ o “Ahora tengo que depender de ti”.

Mientras procesa el hijo, el sentimiento de pérdida, todo niño puede tener algunas dificultades, por ejemplo, un estudiante que saca 8 puede sacar 6 en sus calificaciones por un tiempo. Sin embargo, si tiene un mal comportamiento en la escuela y busca peleas con sus compañeros de clase y no realiza el trabajo suficiente para por lo menos pasar las clases, entonces posiblemente necesite asesoría psicológica. La agresión extrema, experimentar con drogas o sexo o las señales de depresión (irritabilidad, abstinencia, apatía, poco sueño, pérdida de interés en actividades habituales) también son señales de que necesita ayuda.

El terapeuta puede recomendar tratamiento para usted y su hijo, recuerde es una pérdida para los hijos y para la pareja, y si no se puede superar naturalmente, pues es necesario la atención de un tanatólogo.

Es importante aclarar que las secuelas del divorcio para su hijo dependerán mucho de qué tan bien reanude usted su vida cotidiana y la relación que su hijo tenga con los padres.

Octavio Robledo l.

Psicólogo Clínico – Tanatólogo

Tel. consultorio: 669 982 52 36 y 669 230 59 11