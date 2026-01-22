Los universos literarios de Esther Seligson, bajo la lupa de las nuevas generaciones

Narradora, ensayista, poeta, traductora y crítica teatral, Esther Seligson (Ciudad de México, 1941-2010) desarrolló una trayectoria literaria de poco más de cuatro décadas.

Considerada una “autora de culto”, Seligson tuvo un reconocimiento crítico escaso, pero a partir de su fallecimiento, hace ya casi 16 años, se han sucedido las ediciones, traducciones y estudios sobre su obra.

Con el propósito de tomar el pulso a este creciente interés en las distintas facetas de su escritura, la Fundación para las Letras Mexicanas, a través de la Casa Estudio Cien Años de Soledad, ha preparado un ciclo de charlas de divulgación que se transmitirán por redes sociales los cuatro martes de febrero.

En este ciclo, titulado “Tras la ventana un árbol. Acercamientos a Esther Seligson”, se abordarán los distintos géneros de creación que la autora cultivó. Participarán escritores, críticos y estudiosos que en los últimos años han abordado su obra desde diferentes perspectivas.

Luego de la primera sesión —en que Geney Beltrán ofrecerá una visión panorámica de la trayectoria de la autora—, Karla Marrufo Huchim, Rebeca Leal Singer, Liliana Muñoz, Alejandro Vergil Salgado, Roberto Abad y Karla Montalvo abordarán la escritura memorialística, la poesía, el ensayo, el cuento y la novela corta.

Obras como Todo aquí es polvo, A los pies de un Buda sonriente, Escritos a mano, Luz de dos, Hebras y Sed de mar, entre otras, concentrarán la atención y el análisis de los ponentes.

Las charlas se transmitirán de manera gratuita los martes 3, 10, 17 y 24 de febrero, a partir de las 17:00 horas, tiempo del Pacífico, a través de la cuenta Casa Estudio Cien en las redes sociales Facebook y YouTube.