Luis Antonio Ríos González ‘Momo’ anuncia su retiro del medio cultural en Mazatlán

Luis Antonio Ríos González “Momo”, de Momo Creaciones Artísticas, se retiró del medio cultural de la localidad, así lo dio a conocer en sus redes sociales.

Luego de que hace tres días había anunciado también en redes sociales la cancelación del evento Carnaval de los Muertos, que se efectuaría el 5 de noviembre en el Fuerte 31 de Marzo, y que al final no se pudo concretar el lugar, hace unas horas, el creador de atuendos del Carnaval Internacional de Mazatlán, y de extraordinarias Catrinas, hace de nuevas estas declaraciones.

En la red social de Facebook de Momo Creaciones Artísticas, se puede leer el aviso oficial.

”AVISO IMPORTANTE. A TODO EL PÚBLICO EN GENERAL. Amigos, clientes , admiradores y seguidores. Durante varios años, desde principios de mi adolescencia he entregado mi vida a la cultura y el arte en Mazatlán en varias ramas, no solo en el vestuario. Estar dentro del ambiente artístico no es fácil y durante ya varios años he tratado de demostrar de una y muchas maneras lo mucho que disfruto hacer lo que hago, pero creo que ya es tiempo de girar mi versión, estar en un ámbito contracorriente me enferma y por tal motivo decidió CULMINAR esta etapa de mi vida y dedicarme a otras actividades, es la decisión más difícil que tomó en mi vida.”, se lee.

En su escrito, el joven emprendedor, que además es un excelente repostero, lamentó el tener que “mendigar” las oportunidades de trabajo, y hasta expresó humillaciones y amenazas a su persona.

“La envidia , la soberbia , el no valorar al artista , las humillaciones, las amenazas , el rogar y mendigar un espacio de trabajo creo que ya dejar de ser parte de esa cotidianidad que enfrento como artista. Simplemente ya mi felicidad se extinguió, le dejo mi lugar a personas que querían esto.”, se visualiza en su escrito.

De momento da a entender que hará una pausa en su carrera dentro del mundo del arte en la localidad.

“ Es momento de pensar en mí, de darme mi lugar y ver por mi paz mental, física, emocional y espiritual. Gracias por siempre creer en mí y darme la oportunidad de vestirlos, de crear algo para ustedes y de marcar un recuerdo de fantasía en sus vidas. Una disculpa de corazón si esto ocasiona inconvenientes, gracias por todo su apoyo, amor y comprensión durante todos estos años dónde pude compartir mis sueños y emociones durante este tiempo. ¡Nos vemos pronto, cuando la luz vuelva a ser fuerte!”.

A su vez, anuncia que pondrá a la venta algunas de sus herramientas de trabajo.

“Pronto publicaré el remate de algunas piezas de coronas, vestidos, máquinas, utilería y cosas que tiene mi taller por si alguien está interesado en comprar algo, estaré rematando todo”, se lee.