Martin Chalifour, concertino de la Filarmónica de Los Ángeles, imparte cátedra en Mazatlán

El prestigio internacional de la música clásica se dio cita en el Museo de la Música con la presencia de Martin Chalifour, concertino principal de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. En una destacada Clase Maestra, el violinista canadiense compartió casi medio siglo de trayectoria con alumnos y maestros del Centro Municipal de las Artes (CMA).

Durante el encuentro, decenas de músicos locales aprovecharon la experiencia de Chalifour, quien desde el primer minuto se mostró receptivo y dispuesto a guiar a las nuevas generaciones.

Un momento clave de la jornada fue la participación del joven violinista José Luis Galarza, quien interpretó la pieza “El Campesino”. Tras su ejecución, Chalifour brindó una serie de consejos técnicos y artísticos que permitieron al estudiante elevar notablemente su desempeño en una segunda interpretación inmediata.

“Es una visita amistosa para compartir mi conocimiento y experiencia como músico de orquesta profesional y solista con alumnos de distintas escuelas en México. Al mismo tiempo, estoy interactuando con músicos profesionales de aquí, con la orquesta de Sinaloa (OSSLA)”, expresó el maestro.

Originario de Canadá, Chalifour destacó que este encuentro fue posible gracias a la red de colaboración que los músicos tejen a lo largo de su carrera. Explicó que la invitación surgió a través de su colega Gustavo Rivera y las gestiones del maestro Juan Carlos Chavarría, quien coordinó la reunión de los alumnos más avanzados y de experimentados integrantes de la Camerata Mazatlán en el recinto escolar.

Para concluir, Martin Chalifour dirigió un mensaje inspirador a la juventud mazatleca, instándolos a no dejar de soñar y a buscar siempre la belleza en el sonido de sus instrumentos. Recordó que su propio camino comenzó en la infancia y que ha sido la disciplina la llave que le ha permitido presentarse en los recintos más emblemáticos de su natal Canadá y el mundo.