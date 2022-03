$!Maru Enciso escribe en Renacer sobre la violencia que ella vivió

“Me sirvió para curar muchas heridas, muchas cosas... fue una catarsis para mí, totalmente. Cuando salió el proyecto del libro, Salomón (su hijo) me decía ‘Mamá, tienes que ir con un psicólogo’, porque no has cerrado ciclos, pero mi otro hijo decía que a través del libro iba a sacar todo, y los dos tuvieron razón; me sirvió de catarsis y eché para afuera muchas cosas que ya tenía olvidadas, como que me bloqueé y cuando estaba escribiendo, estaba recordando, fue cuando ya salieron las cosas”.

Mary dice que al final sí terminó con un psicólogo porque ya no podía con sus emociones, “llegó un punto en que no podía, y dije ¡no más!, pero fueron mis hijos los que no me dejaron que dejara el libro a medias, hasta terminarlo”.