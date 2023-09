Un colorido trabajo, lleno de luz presentó con sus obras la artista plástica Marysol Galván Pelayo, quien inauguró la exposición “Espectro visible” en la Galería Rubio.

En la ceremonia inaugural estuvo presente el maestro Enrique Vega Ayala, quien a nombre del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán agradeció la presencia de la artista y del público que se dio cita.

La exposición está compuesta por 35 piezas en formato pequeño y algunos medianos, otros en formato de escritorio, y las técnicas predominantes son acuarela, acrílico y mixtas.

El objetivo de la artista es invitar a ver los detalles de sus obras a través de esta colección en donde el color se caracteriza como el personaje principal acompañado de diferentes temas y formas.

El término de “Espectro visible” se refiere a una gráfica de intensidad o potencia lumínica en función de la frecuencia o la longitud de onda también referida como saturación, así lo explicó la artista.

El proceso creativo de las obras que Marysol Galván expone en Galería Rubio requirió de tres meses de trabajo o más para darle al espectador una obra colorida y detallada.

“Normalmente dicen que la paleta es lo que caracteriza mucho al pintor, no, o que como pintor te tienes que entregar a algo que sea tu estilo, entonces yo dije, bueno, pues a mí me gustan los colores brillantes, a eso me voy a entregar”, comentó.

“Y no está tan fácil porque hay temas que te llevan como a colores más oscuros, más tristes, más tenues, así que ves piezas más melancólicas, pero aun así tienen un contraste bien grande”, dice.

La artista comparte que expuso una pieza en Nueva York y planea otra exposición en San Diego, mientras tanto al finalizar “Espectro Visible” sus obras serán movidas a los recintos de arte de Mazatlán y galerías participantes en el Artwalk.

La exposición estará abierta al público hasta el 22 de septiembre de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas; sábado de 9:00 a 13:00 horas, la entrada es libre.