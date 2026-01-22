Mazatlán abre ventana al séptimo arte con el Diplomado en Cinematografía

Con el objetivo de formar a la próxima generación de cineastas en el puerto, el Instituto Municipal de Cultura, a través del Centro Municipal de las Artes anuncia el inicio de la séptima edición del Diplomado en Cinematografía.

A partir del próximo sábado 21 de febrero a las 10:00 horas los entusiastas del cine tendrán la oportunidad de aprender de la mano de profesionales activos en la industria. El programa, que se desarrolla en el emblemático Cinematógrafo “Marco Lugo”, ofrece una formación integral de seis meses que culmina con la producción colectiva de un cortometraje con calidad de festival.

El diplomado destaca por su enfoque práctico, utilizando equipo profesional y cubriendo todas las etapas de una producción cinematográfica. Al finalizar las clases, los estudiantes estarán capacitados para realizar un cortometraje con alta calidad para competir en festivales nacionales e internacionales.

Maestros: Producción – Julio Recinos; dirección - Ramón Gómez Polo; Sonido - Osvaldo Rodríguez; Edición – Jorge Palacios; post producción – Arturo Castro.

Pueden inscribirse las personas mayores de 15 años (no requiere conocimientos previos para recibir el diplomado en cinematografía que finalizará el 18 de julio de 2026.

Inscripciones y requisitos

Los interesados deben acudir a las oficinas del CMA (Calle Carnaval, junto al Teatro Ángela Peralta) con la siguiente documentación: Copia de acta de nacimiento y CURP, comprobante de domicilio, fotos tamaño infantil y llenar ficha de inscripción. Inscripción: $1,090.00, mensualidad: $780.00.