“Todo nació porque para empezar a mí no me gustan los globos ni las mariposas, ahora todo mundo me identifica con ellas”, expresa.

En la canción, añadió, había una mariposa azul que aparecía cada vez que recordaba a esa persona que se fue.

“En nuestra coreografía Juan José quería usar globos, él era maravilloso bailando con globos, yo dije ¡Wow, tengo que honrarlo de alguna manera!. Entonces empecé a descubrir que más me tenía para decir ese globo y que más me tenía para decir la muerte”, compartió.

“Para todos la muerte puede ser como algo fatal y cada vez que se nos muere alguien parece el fin pero cuando he platicado con alguien sobre él, vivía de nuevo y me di cuenta de que no murió, o sea, yo he hablado más de Juan después de su muerte que incluso antes de conocerlo, es algo que recurrentemente aparece en el arte, el alma de las personas está en todas partes y dije, si todas partes es este espacio vacío”.

El globo, explicó, es el cascarón, es la forma que le da visibilidad a la idea, lo hace visible.

“Hace que seamos capaces de percibirlo, entonces dije, la música es este sonido que no podemos ver, pero lo podemos escuchar y pasa a través de las cuerdas y entonces lo hace visible, seguí jugando con eso en el escenario y fuera de él y había más y más pistas, una vez que piensas en mariposas, por todas partes aparecen”.

Cuestionada sobre el proceso de sanación y liberación que experimentan las personas que ven su obra Jazmín Valdivia, egresada de la EPDM agregó.

“Me han platicado muchas veces después de ver mi obra que están súper conmovidos y les parece una forma maravillosa, hay muchos testimonios después de ver la obra que se sienten así, pero también pasa que cuando presento la obra conozco a alguien a quien se le murió otra persona, y siempre hay una nueva persona a quien dedicarle la obra, o sea, cada vez que la he presentado se la he dedicado a alguien más”, apuntó.

“Este año fallecieron muchas personas que conocía, entonces es un tema universal, incluso ya no uso esa canción y sigue manteniendo justo el espíritu porque es algo que nos va a pasar a todos, ni siquiera es que a todos se les haya muerto alguien, también les va a pasar a ellos y me va a pasar a mí y es natural, me di cuenta que mi obra no habla de la muerte, habla de la vida”.