Miguel Ángel Ramírez Jardines es presentado como el delegado del ISIC Zona Sur

Con el compromiso de trabajar en pro de la cultura e impulsar desde su trinchera programas de desarrollo de la misma, Miguel Ángel Ramírez Jardines es el nuevo delegado del Instituto Sinaloense de Cultura en la Zona Sur.

En conferencia de prensa, Juan Salvador Avilés Ochoa, dirigente estatal del ISIC, dio a conocer la designación del académico y activista social.

Ambos aseguraron que impulsarán la cultura en esta nueva etapa de gobernación con Rubén Rocha Moya; el compromiso es descentralizar la cultura, pese a contar con poco presupuesto.

El nuevo dirigente dijo sentirse contento, pero a la vez comprometido con la cultura.

“Todo puesto en este nuevo Gobierno no es un hueso que hay que roer, es una responsabilidad muy grande que hay que asumir, que hay que asumir con mucha energía, yo estoy en esa idea, y vamos a empezar dignificando el espacio, porque está muy abandonado, muy deteriorado, pero sobre todo trabajar en un plan de trabajo, un plan de acción que nos conecte con la comunidad, no sólo con la comunidad artística y promotora cultural, sino con las comunidades, con la gente”, explicó.

El remodelar el Museo de Arte de Mazatlán, hacer las gestiones necesarias para que se mude el Implan de las instalaciones ubicadas por la Venustiano Carrasca y esperar que se cumpla el comodato del Codesin, será lo que esperara en los primeros meses del próximo año para dar inicio con su programa de actividades.

“Ya se anunció que se llevará la OSSLA a todas las sindicaturas, y ya se tiene un convenio con las iglesias, para hacer los eventos ahí, en las iglesias, pero además de llevar hay que hacer que la gente produzca su propia significación, la gente tiene mucho que dar, y hay que hablar de las culturas populares ahora, hay que rescatarlas porque finalmente somos un país pluri cultural, pero que a veces despreciamos al más pobre, al más marginado, cuando ahí se encierra una gran cantidad de cosas que pueden ser muy positivas para ser mejores, mejores seres humanos, mejores comunidades, mejor sociedad”, dijo.

La designación de Ramírez Jardines abarca los municipios de San Ignacio, Concordia, El Rosario, Escuinapa y Mazatlán, y dentro de las primeras actividades que estará apoyando como nuevo dirigente es Las Voces del Pueblo, Primer Festival Independiente de Literatura en Mazatlán, que se efectuará del 13 al 18 de diciembre, en el Museo de Arte.

“Hay mucho recurso digamos disperso, vamos juntándolo y vamos echando a andar cosas juntos, ayer vieron artistas, Birrueta, y nos dijo aquí estamos, díganos en qué participamos, nomás echarnos las manos con los espacios; o sea, la gente no pide mucho, pide espacios, pide escenarios, pide un lugar donde presentar su obra, y pues el tener el reconocimiento, finalmente un artista busca que lo vean, que sepan que él está haciendo cosas positivas, que se reconozca su talento”.

“En estas instalaciones está el Implan y Codensin, ya hablamos con ellos, me tocó hablar con los dos, el Implan dijo que no tiene bronca, porque es un asunto municipal y nos pueden mandar a otro lugar, vamos hacer todo el trámite, y con Codesin, dijeron no es tan fácil hay un comodato, pues sí, pero ese comodato se termina el año que entra, entonces, ese espacio es un espacio del Museo, y se tiene que respetar ese espacio para el Museo, y ahí vamos hacer mil talleres, mil actividades”.

Al inicio de 2022, anunció que se hará un homenaje a Óscar Blancarte.

“Óscar Blancarte tiene ya 50 años trabajando en el cine, ahorita está haciendo proyectos con Amazon, con Netflix, es gente que tiene una proyección internacional, y es sinaloense, y estuvo aquí en Cultura Municipal, aunque hubo algunas diferencias; de momento está muy ocupado, pero todavía no tenemos fecha, será en los primeros meses de año que entra, y también tenemos pensado realizar un homenaje a Faustino López Osuna, un tipo que hizo el himno de Sinaloa, que le ha hecho corridos a todos los Municipios, que le ha hecho canciones a todos los Municipios, es gente que está aportando, y que está un poco olvidada, vamos a recuperar todas esas imágenes importantes”, dijo.